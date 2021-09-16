В Челябинске на фасаде спортивного вуза появится портрет паралимпийской чемпионки

Изображение Валерии Шабалиной украсит здание УралГУФКа

Художники команды «Граффити Россия» приступили к работе над созданием мурала с портретом трехкратной чемпионки Паралимпийских игр — 2020 в Токио Валерии Шабалиной. Изображение спортсменки появится на фасаде учебного корпуса УралГУФКа на следующей неделе, сообщил ИА «Первое областное» основатель компании «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

Художники компании уже выложили в соцсетях пост, в котором поделились новостью о том, что готовят сюрприз для нашей паралимпийской чемпионки. Их восхитило то, как здорово выступила спортсменка на Играх-2020 в Токио.

«Валерия Шабалина стала одной из героинь Паралимпиады, доказав, что является одной из сильнейших спортсменок мира. И, конечно же, она заслужила, чтобы в честь нее появился портрет с собственным изображением», — объяснил свой выбор Павел Щеклеин.

Челябинская спортсменка является студенткой колледжа УралГУФКа. Поэтому и выбор места для создания мурала для художников был очевиден. Получив все необходимые согласования, они приступили к созданию портрета чемпионки. Закончить свою работу они планируют на следующей неделе.

Напомним, на Паралимпийских играх — 2020 в Токио челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала четыре награды в состязаниях по плаванию — три золотые и одну серебряную медали, став одной из героинь Игр. Заслуженный мастер спорта указом президента РФ Владимира Путина за высокие достижения была награждена орденом Дружбы.