В Челябинске готовят спектакль «Чистомен: один из нас»

Премьера trash-фантазии — 30 апреля

В театре-студии «У Паровоза» 30 апреля состоится спектакль «Чистомен: один из нас». И челябинский Чистомен Артур Матис-Сиразеев здесь ни при чем.

Спектакль авторы называют trash-фантазией. Это история о мире, где люди перестали замечать мусор — настолько нормальным он стал.



Режиссер постановки — челябинская экоактивистка Татьяна Правдина. Осенью прошлого года она поставила эскиз спектакля в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Татьяна — режиссер по образованию, много лет работала актрисой студии и сейчас ставит дебютный спектакль по пьесе драматурга Кирилла Черткова.





Главный герой — молодой парень Витя. Он живет в мире, где царит экологическая катастрофа. На планете проблемы не только с мусором, но и с выбросами. Чтобы люди выжили, пришлось создать систему распределения чистого воздуха. Однажды Витя не смог подключиться к системе, отравился, и это изменило его восприятие мира: он увидел мусор и начал бороться с ним.

«Герой противостоит не только обществу, но и семье, своей жене, родным. Его воспринимают как сумасшедшего и ставят диагноз — повышенная тревожность зеленого типа», — рассказывает Татьяна Правдина.

В постановке задействованы непрофессиональные актеры. Костюмы для героев собрали из одежды от проекта «Вещеворот» (по всему Челябинску стоят баки, в которые сдают ненужные вещи).

«Одежда из „Вещеворота“ уже использована, но мы делаем ее более поношенной. Это нужно, чтобы показать человечество на грани выживания: нет возможности купить одежду и даже постирать — ведь чистая вода как ресурс ограничена»,— объясняет Татьяна Правдина.

Спектакль на экологическую тему «Русалочка» в ноябре поставили в Театре кукол им. Вольховского — куклы для него сделали из пластикового мусора.