Челябинская экоактивистка готовит в Петербурге эскиз спектакля «Чистомен»

Мы поговорили с режиссером и узнали, что такое устойчивый театр, экофрения и покажут ли спектакль в Челябинске

27 ноября в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра состоится показ эскиза спектакля «Чистомен: один из нас». Режиссером выступает челябинская экоактивистка и один из создателей проекта «Разделяйка» Татьяна Правдина. Татьяна называет спектакль «комикс-антиутопией» и подчеркивает, что это история не про известного челябинского супергероя.



Действие происходит в 2100 году. Мир завален мусором, чистого воздуха не осталось — власти даже придумали центральную систему подачи кислорода, через которую всем жителям поступает чистый воздух. Грязный мир стал нормой, люди не замечают мусора. Но главный герой начинает понимать, что мусор — это ненормально, и начинает бороться с ним.

Мы связались с Татьяной Правдиной и расспросили о постановке.

— Спектакль называется «Чистомен», но к челябинскому Чистомену — Артуру Матис-Сиразееву — никак не относится. Как так?

— Да, Артур даже не знал о спектакле. Ведь история не о нем. Показан собирательный образ героя, убирающего мусор. Название придумали впопыхах и сейчас хотим его изменить, чтобы не возникало лишних ассоциаций. Когда будем готовиться к постановке спектакля в Челябинске, переименуем в «Гринмен».

— Вы в Челябинске занимаетесь «Разделяйкой» — проектом по раздельному сбору мусора и сдаче его на переработку. И ставите спектакли?

— У меня образование режиссера, я актриса театра-студии «У паровоза». И сейчас пробую совместить эти две стези — театральную и экологическую. В Челябинске я хочу развивать устойчивый театр.

— Что значит устойчивый театр?

— По аналогии с устойчивой зеленой экономикой. Обычно говорят «зеленый театр» или «экологический театр», но мне кажется, это немного в лоб. Устойчивый театр — это не только про экологические проблемы. Сюда входит экология коммуникаций, отношений, способы взаимодействия культуры и природы.

— Почему же эскиз показывают не в Челябинске, а в Санкт-Петербурге?

— Эскиз спектакля я создаю на режиссерской лаборатории петербургского фестиваля «Экотопия» — это фестиваль экологических театров, где темы экологии и искусства объединены. Идея в том, что после лаборатории спектакли начнут ставить в других городах. В провинции к экологическому театру относятся дико…

— В выходные в Челябинске состоится премьера спектакля «Русалочка» в Театре кукол, где декорации собирали из использованных бутылок и другого пластика.

— Да, но это спектакль для детей. У нас интересно получается: мы учим детей тому, что сами не знаем и не понимаем. Я с другими экоактивистами организовывала уроки по раздельному сбору вторсырья в школах, детских садах. Было задание — экологическая поделка. В итоге родители специально покупают пластиковые стаканчики и что-то делают из них — и называют это экологической поделкой. И искренне не понимают, почему это полностью противоречит экологическим принципам. Хотя идея в том, чтобы сделать что-то из уже использованного пластика. Так что нужны спектакли не только для детей, но и для взрослых.

— Действие спектакля «Чистомен» происходит в 2100 году, мы видим наступившую экологическую катастрофу. Подобный сюжет будут воспринимать серьезно?

— Мы специально перенесли действие в далекое будущее и довели ситуацию до абсурда. Когда главный герой начинает убирать мусор, от него отворачиваются жена, дети, друзья. Ему ставят экофрению — психологическое отклонение людей, одержимых проблемой мусора. Конечно, все утрировано. Хотя и сейчас современных экоактивистов воспринимают как фриков.

— Вы называете спектакль «комикс-антиутопией». С антиутопией еще понятно, но как будет использован формат комикса?

— Комикс — для театра редкий жанр. Он отличается короткими клиповыми сценами и оформляется с помощью графики, грима и костюмов в стиле комикса.

— Где в Челябинске планируете поставить спектакль?

— Пока это не решенный вопрос. Возможно, на базе «Разделяйки» в GoGreenCentre, но там нет необходимого светового оборудования. Или в театре-студии «У паровоза» имени Зои Александровой в ДК железнодорожников.

В Санкт-Петербурге спектакль «Чистомен» покажут 27 ноября в 17:00 на Новой сцене Александринского театра.