Пластиковая «Русалочка»: в Челябинске состоялась премьера экоспектакля

Откуда в детской сказке строчки из Библии и зачем делать море из пакетов



В Челябинском театре кукол им. Вольховского 27 ноября состоялась премьера экологического спектакля «Русалочка». Кукол и декорации для постановки сделали из полиэтиленовых пакетов, бутылок и пластиковых стаканчиков. Режиссер Аглая Жюгжда интегрировала сюжет Ганса Христиана Андерсена в мир будущего, где море высушено и засыпано мусором.



«Русалочка» предназначена для семейного просмотра, и в первую очередь для детей. В день премьеры в ДК ЧЭРЗ, где базируется Театр кукол на время ремонта здания на Кирова, холл заполнен родителями с малышами. Дети пьют молочные коктейли из одноразовых стаканчиков, рассматривают блестящие пластиковые игрушки, берут многоразовые экосумки от спонсоров.

На сцене движение. Туда-сюда снуют люди в черных защитных комбинезонах и собирают щипцами для мусора бутылки.

— Что они делают? — спрашивает сидящий рядом ребенок у своей мамы.

— Все сейчас загажено ведь… Собирают мусор. Кто-то разбросал.

— Так нельзя! — возмущается ребенок.

В первые минуты зрителей погружают в мир будущего. Отряд уборщиков в защитных масках пытается очистить море от мусора и вспоминает времена, когда вода в море была чистая и прозрачная, а на самом дне жили таинственные существа — русалки. Среди рабочих сидит маленькая девочка. Ребенок слушает сказку с упоением.

Декорации и куклы из мусора — потрясающие (художница Ксения Ольховская). Горожане специально собирали для спектакля пластик, алюминий и другой мусор. Получилось атмосферно: медузы из старых зонтиков, морские волны из полиэтиленовых пакетов и герои, обклеенные пластиковыми бутылками, как ракушками. Чтобы разглядеть все мелкие детали, советуем выбирать места ближе к сцене.

Хочется найти причину, почему рыбы, бабушка и другие персонажи из мусора. Возможно, все происходит в воображении той девочки из отряда уборщиков. В ее мире так много пластика, что она уже не может представить жизнь без него. Пластик заполнил не только море, но и ее сознание, и невиданные морские существа представляются ей созданными из бутылок и пакетов.

Сюжет сказки Андерсена льется как в оригинальной истории. В разговорах, в поведении персонажей ни намека на грядущую экологическую катастрофу. В день совершеннолетия Русалочка поднимается на поверхность, впервые видит Принца на корабле, спасает его в шторм и плывет к ведьме, чтобы обменять хвост на ноги и выйти на сушу.

Сцена с ведьмой завораживает: гигантскую куклу морской колдуньи держат несколько актеров. Ее туловище — скелет из белых бутылок и стаканчиков, собранных на проволоку. А голова плавает отдельно от тела, и громкий голос рассказывает, какие ужасы придется испытать героине, чтобы оказаться с любимым. И все это под вкрадчивый перезвон ксилофона, пугающий до мурашек.

А Принц… Принц ни о чем не подозревает. Он беззаботно бродит между линиями электропередачи. До конца сказки дразнит немую девушку разговорами о море и возможной женитьбе на ней. Но режиссер не отклоняется от сюжета: в итоге Русалочка превращается в морскую пену.

О смерти Русалочки мусорщики говорят буднично, вскользь, без лишнего драматизма. Как о чем-то уже знакомом, неизбежном. Гибель Русалочки потрясает, пожалуй, только девочку из будущего.

Мы возвращаемся в тот мир, где по берегу мертвого моря бродили в комбинезонах мусорщики. Девочка, впервые услышавшая историю Русалочки, выходит из глубины сцены, взрослым загробным голосом произносит строчки из Откровения Иоанна Богослова:

«И я увидел новое небо и новую землю, потому что прежнее небо и прежняя земля исчезли, и моря уже нет».

Мгновение — и свет на сцене зажигается, все актеры выходят на поклон. Представление закончилось.

Финал оказывается внезапным. Зрители переглядываются, смазанно хлопают. У мам на лицах удивление: это всё? Может, есть итоговая сцена, в которой все объясняется?

Но нет, включается свет. Растерянные родители вместе с детьми встают с мест и направляются к выходу. А что еще раз хотел сказать автор?

Если смотреть на историю через призму экологической катастрофы, в сюжете сказки можно найти новые смыслы, пусть и притянутые за уши. Принц ведет к гибели Русалочку, как человечество ведет к гибели планету. На корабле Принца мачты напоминают трубы ТЭЦ. Линии электропередачи, под которыми гуляет Принц, будто намекают, что история произошла не в таком уж далеком прошлом.

И вместе с Русалочкой умирает весь старый мир с прозрачной водой в море, с чистым воздухом и деревьями с раскидистыми ветвями. Волшебная сказка с таким же печальным концом, как и история Земли. От осознания этого горько. Просвета не видно. Не видит его и ребенок, декламирующий мрачные строки из Библии.

Поймут ли спектакль дети? Для них это просто сказка про Русалочку с рыбками из бутылок. Остальные смыслы достаются родителям. Может быть, это лишний раз подтолкнет к разговору с ребенком о том, как важно беречь природу и наш мир, который еще можно попробовать спасти?