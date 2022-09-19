В Челябинск не привезут яйца Фаберже

Выставка украшений легендарного ювелира пройдет без главных экспонатов

19 октября в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX и XXI вв.». В экспозицию включат 300 произведений ювелирного искусства: серьги, броши, запонки и ожерелья. Многие изделия принадлежали членам монарших домов и аристократии России и Европы. Вместе с украшениями планировали привезти и знаменитые яйца Фаберже, но сейчас стало известно, что этих экспонатов не будет.



Работы Фаберже для выставки в Челябинске предоставляют Музеи Московского Кремля. В июне директор музеев Елена Гагарина (дочь Юрия Гагарина) приезжала в Челябинск, чтобы осмотреть площадку. Во время визита обсуждались вопросы дизайна и охраны зала. В разговоре с журналистом Первого областного информагентства Елена Гагарина подтвердила, что яйца Фаберже привезут в Челябинск. Но в каталог выставки долгожданные экспонаты не включили.

«Выставку готовим не мы, а Музеи Кремля. Сейчас они приняли такое решение, добавили в экспозицию современных авторов, наследников ювелирного искусства. Точной причины изменений мы не знаем, этот вопрос решается без нас»,— прокомментировал Первому областному информагентству Владимир Богдановский, директор Исторического музея Южного Урала.

В музее подчеркивают, что представят на выставке много других интересных экспонатов: например, украшенную рубинами сумку-баул на цепочке, ажурные золотые броши и сотуар (колье) конца XIX века.

Выставка будет работать с 19 октября 2022 года до 15 января 2023 года.