Дочь Юрия Гагарина посетила челябинский Исторический музей

Встречу провели накануне выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.»

В пятницу, 17 июня, Исторический музей Южного Урала посетила Елена Гагарина — дочь легендарного советского космонавта. Она является генеральным директором Музеев Московского Кремля, где сейчас готовят выставку для Челябинска «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.»



Выставка с драгоценностями компании Карла Фаберже откроется в сентябре 2022 года. В экспозиции представят около 400 изделий, в том числе знаменитые яйца Фаберже. Елена Гагарина с директором челябинского музея Владимиром Богдановским и министром культуры региона Алексеем Бетехтиным обсудили вопросы, касающиеся дизайна выставки и охраны зала.

«Изделия фирмы Карла Фаберже — самые востребованные вещи нашего музея. В конце мая экспонаты вернулись с выставки в Лондоне. Российское ювелирное искусство ценится очень высоко, это мировой бренд. Наши ювелиры известны тем, что они очень внимательно относятся к материалам, учитывают при создании изделия цвет и фактуру»,— рассказывает Елена Гагарина.

Специально к выставке в музее купили новое световое оборудование. Лучи новых ламп не дают тепла и не будут нагревать экспонаты, что важно для их сохранности.

«Музей Кремля редко кому-то дает свои выставки. Все, что там содержится, принадлежит царской семье. И получить выставку раз в пять лет было большой удачей. А у нас подписан договор на семь лет, в рамках которого каждый год проходят выставки с экспонатами Музеев Московского Кремля»,— комментирует министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, что в прошлом году в Челябинске прошла выставка с личными вещами Александра I.