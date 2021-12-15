В Челябинск привезут коллекцию Фаберже

Экспонаты из коллекции Музеев Московского Кремля выставят в Историческом музее Южного Урала

Выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры 19—21 веков» откроется в Историческом музее Южного Урала в рамках многолетнего сотрудничества с Музеями Московского Кремля. До середины января в Челябинске будет работать выставка «Александр I — держав восстановитель» , где собраны личные вещи царя и предметы, связанные с императором, которые привезли из Музеев Московского Кремля.В рамках сотрудничества двух музеев в 2022 году в Челябинске будет представлена коллекция ювелирных украшений Карла Фаберже. Будут представлены изделия самой фирмы Фаберже и ведущих ювелирных фирм и мастеров России, в том числе и «Уральских самоцветов».

«Мы очень рады долгому и плодотворному сотрудничеству с Музеями Московского Кремля и возможности показывать челябинцам экспонаты, многие из которых никогда не покидают столицу. Директор Елена Гагарина высоко оценила и нашу выставку, посвященную поездке Александра I на Урал в 1824 году, и предложила подготовить книгу на ее основе»,— рассказал Первому областному информагентству директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры 19—21 веков» откроется в Челябинске осенью 2022 года.