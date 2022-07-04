В Агаповском районе запретили показывать фильм про магнитогорского маньяка

Фильм «Лифтер. Покаяние» получил прокатное удостоверение министерства культуры РФ

Фильм про магнитогорского маньяка Дмитрия Гридина «Лифтер. Покаяние» запретили показывать в кинотеатре Агаповского района. Таково устное распоряжение начальника местного управления культуры Любови Плаксиной.



Картина получила прокатное удостоверение № 111033421 от Минкульта России 24 декабря 2021 года. Пока «Лифтер. Покаяние» вышел в прокат только в Магнитогорске (он был показан в феврале 2022 года). Пробиться в единственный муниципальный кинотеатр Агаповки у прокатчиков не получилось. В других городах Челябинской области и России даты проката пока неизвестны. Команда фильма уже подала заявки на показ ленты в кинотеатрах региона.

«Местное управление культуры и исполняющая обязанности главы Агаповского района Татьяна Гудкова до сих пор отказывают нам в прокате»,— рассказывает продюсер фильма Андрей Рябцев.

Директор магнитогорского телеканала «Медиа ТВ» и продюсер фильма «Лифтер. Покаяние» Андрей Рябцев считает, что дело в личной неприязни.

«Хочу показать фильм в Агаповском районе, потому что местным эта тема близка: Агаповка в двадцати километрах от Магнитки. Когда фильм показали в Магнитогорске, местные жители спрашивали, когда у них покажут, и продолжают писать»,— рассказывает Рябцев.

«Лифтер. Покаяние» снимали в Магнитогорске в мае 2021 года. Режиссер фильма — Георгий Поздняков. Он играл эпизодические роли в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия» и «Ментовских войнах». Много лет артист служил в Магнитогорском драмтеатре им. Пушкина.

Кино основано на реальных событиях. В центре сюжета — маньяк Дмитрий Гридин, который в 1989 году убивал девушек в лифтах многоквартирных домов, за это его и прозвали Лифтером. Убийцу поймали в том же году и приговорили к смертной казни. Позже наказание изменили на пожизненное заключение.

В ближайшее время, по словам продюсера, триллер выйдет в эфире одного из федеральных телеканалов.

«К сожалению, я не могу пока сказать, на каком именно, но обещаю, за неделю до выхода все расскажу», — заявил Первому областному информагентству Андрей Рябцев.

Мы связались с управлением культуры Агаповского района, но сотрудники затруднились с комментарием, сославшись на занятость начальника управления и невозможность с ним поговорить. Пресс-секретарь районной администрации от комментариев наотрез отказалась, потребовав письменный запрос от редакции. В приемной и. о. главы администрации района телефонную трубку не поднимают с 11 до 14 часов.

Магнитогорский маньяк по прозвищу Лифтер уже 31 год сидит в колонии «Вологодский пятак» за убийство трех девушек. Дмитрий Гридин отбывает пожизненное и с 2000 года регулярно пишет ходатайства о помиловании, но суд отказывает ему. В последний раз Гридин просил об условно-досрочном освобождении в феврале 2021 года, но из-за частых нарушений дисциплины ему отказали.