В Магнитогорске снимут триллер про маньяка

Для хайпа создатели привязали сюжет к реальной истории из прошлого

— Мне давно хотелось попробовать снять фильм. Но выступления и творческая работа не оставляли времени. А в карантин 2020-го я серьезно взялся за этот проект. Первой идеей был фильм про зомби. Меня вдохновил друг, Илья Шандульский из Екатеринбурга. Премьера его фильма про зомби-апокалипсис вот-вот состоится. Это популярная тема для регионов, у нас подходящие виды для картин такого рода. Но потом мне захотелось сделать что-то иное и связанное с Магнитогорском, с важными моментами его истории. Решил, что триллер про маньяка будет в самый раз,

— рассказывает продюсер, певец и владелец телеканала Андрей Рябцев.

Для справки: в 1989 году в Магнитогорске орудовал маньяк — он нападал на женщин в лифтах, душил их и раздевал. Три девушки погибли, остальным удалось убежать. Город был взбудоражен, во всех районах мужчины объединялись в народные дружины, провожали женщин домой. Милиция вычислила виновного — студента Дмитрия Гридина. Народный суд требовал расстрела, но в 1993 году маньяка приговорили к пожизненному заключению. Он сначала признал вину, а потом отказался от всех показаний. В последние годы Гридин активно пишет ходатайства об условно-досрочном, но это возможно только после признания вины, чего он делать, судя по всему, не планирует.

— Мы снимаем художественный фильм, вымысел. Да, изначально мы хотели взять некоторые события прошлого для достоверности, но теперь идея фильма в другом. Режиссер Георгий Поздняков предложил развернуть историю, рассказать о простых людях, которые ходили дружинами, патрулировали город. А еще затронуть тему семейных отношений, детских травм и покаяния,

— рассказывает Андрей Рябцев.

— В этой теме и для нас есть что-то личное, все-таки для города эта памятная страница. Но мы решили никак не упоминать реальных участников, не бередить раны людей, пострадавших в той истории. В конце концов мы снимаем не документальный фильм и задача у нас совсем другая. Можно сказать, что мы привязались к маньяку-лифтеру ради хайпа,

— говорит Андрей Рябцев.

В конце апреля в Магнитогорске начнут снимать полнометражный триллер «Лифтер. Покаяние» о маньяке, терроризировавшем город на заре 90-х. Впрочем, это был первоначальный замысел.Сюжет нового фильма звучит примерно так: в Магнитогорске паника и ярость, неизвестный нападает на женщин в подъездах. Кремль и МВД требуют срочных действий. Поэтому из уголовного розыска Челябинска в Магнитогорск отправляют сотрудницу Юлию в качестве приманки. Но никто из участников этой истории не подозревает, как она закончится.Для фильма уже собрана команда. Режиссером выступает актер Георгий Поздняков (сериал «Улицы разбитых фонарей», фильм «Ржев» и другие). Несколько лет назад Поздняков играл в магнитогорском театре, а потом переехал в Санкт-Петербург. Исполнители главных ролей — столичные актеры сериалов, а вот главная женская роль досталась Лилии Мусиной, актрисе Магнитогорского драматического. На самом деле из 29 ключевых ролей большинство отдано магнитогорцам по рождению или проживанию. Для многих события 1989 года являются буквально фрагментом детства. Георгий Поздняков тогда был студентом и сам ходил в составе охранников-добровольцев. А Андрей Рябцев прекрасно помнит, как всюду были развешаны фотороботы маньяка. Помнят участники проекта и суд, состоявшийся в Магнитогорске:«Лифтер. Покаяние» снимается на частные деньги: несколько миллионов рублей вложил бизнесмен Вадим Дмитриев. Ему понравилась идея Рябцева, кроме того, у бизнесмена (владельца нескольких баров Магнитогорска) будет небольшая роль в кино.Полуторачасовой фильм собираются отснять за месяц: раскадровка уже прописана и актеры учат свои роли. Несколько сцен-флешбеков будут сняты в Санкт-Петербурге, но основное место действия — Магнитогорск. Реальные улицы, дома, подъезды. И даже некоторые события из 90-х будут реконструированы (надеемся, обойдется без бандитских разборок). Для массовки потребуются несколько десятков человек, а значит у магнитогорцев будет шанс попасть в большое кино. Специально под фильм уже создаются сайт и группы в соцсетях, где будут публиковать объявления о кастингах.Стоит добавить, что Андрей Рябцев с недавнего времени руководит телевизионным каналом MEDIA TV и неплохо представляет, как снимают современное кино. По крайней мере, трейлер картины легко представить на большом экране кинотеатра. Правда, сам тизер уже не соответствует действительности, ни одна сцена из него использована в итоговой картине не будет.Сами магнитогорцы к съемкам фильма относятся очень по-разному. Все материалы в прессе сопровождаются негативными комментариями. Однако «в личку» Андрею Рябцеву в соцсетях сообщения сыпятся больше поддерживающие, потому что все понимают: если первое большое кино Магнитогорска удастся — это привлечет к городу внимание. Внимание и деньги. Тем более что про маньяков сейчас снимать модно. Напомним, осенью 2020 в российский прокат вышел первый полнометражный фильм челябинского режиссера Андрея Загидуллина «Бег». И это тоже триллер про маньяка.