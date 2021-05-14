Магнитогорскому маньяку по прозвищу Лифтер отказали в условно-досрочном освобождении

Дмитрий Гридин отбывает наказание в «Вологодском пятаке» 31 год

Маньяк, державший в страхе весь Магнитогорск в 1989 году, вновь попросил суд об условно-досрочном освобождении. Его ходатайство не было удовлетворено. Об этом сегодня, 14 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Вологодского облсуда.

В этом году Дмитрию Гридину, убившему трех девушек в Магнитогорске, исполнится 53 года. 31 год своей жизни он провел в одиночной камере тюрьмы «Вологодский пятак», в которой отбывают сроки маньяки, педофилы, серийные убийцы.

Будучи 21-летним студентом Магнитогорского горно-металлургического института, в глазах окружающих — открытым, веселым и активным, Дмитрий Гридин устроил охоту на девушек в лифтах. У молодого человека на тот момент была супруга и полугодовалая дочь.

Первое убийство он совершил 31 июля 1989 года. Тогда Гридин задушил 16-летнюю Жанну Теренчук в лифте дома, в котором жила жертва. Тело маньяк изрезал ножом и уволок на чердак. Страшное происшествие повергло в ужас весь Магнитогорск — горожане боялись отпускать своих детей в школы. В течение следующего месяца Дмитрий Гридин напал еще на трех девушек в лифтах. К счастью, пострадавшим удалось отбиться. Одна из них описала следствию приметы маньяка, однако этих данных оказалось недостаточно для поимки преступника.





На какое-то время Лифтер залег на дно. Однако жажда крови не заставила долго себя ждать и Гридин загубил еще двух девушек — Данзилю Усманову и Людмилу Позднякову. Расправившись с жертвами в лифте, он также отнес их истерзанные тела на чердак.

В ноябре 1989 года маньяк вновь продолжил свою кровавую охоту, однако тогда девушка всерьез напугала преступника, подняв крик. Убегая из подъезда, Гридин оставил на месте происшествия шапку и очки. Именно эти улики помогли задержать подозреваемого. В тот день в Магнитогорске было очень холодно — около −20 градусов. Студента, разгуливающего без шапки в такой мороз, заметили оперативники и сразу же арестовали.

На допросах Гридин подробно описывал свои изуверства, но позже отказался от показаний. Тем не менее оперативники обнаружили у студента нож, которым он резал своих жертв.





Корреспонденту Первого областного информагентства удалось связаться с бывшим однокурсником супруги Гридина.

«Я не был близко с ней знаком. Кажется, ее Ольга звали. Когда Гридина поймали, к нам в институт приезжал Федор Булатов (бывший начальник УВД Магнитогорска, почетный ветеран МВД, скончался в 2019 году. — Прим. ред.). Нас собрали в большой аудитории и рассказали о ходе следствия, Булатов его по имени всё называл — Димка. Была там и жена Гридина. Заплаканная. Она говорила, что супруг невиновен. Мне показалось, что искренне переживала. Девушка она очень красивая была. Жаль столько загубленных судеб. Да и всю свою жизнь он проведет за решеткой»,

— поделился с нами житель Магнитогорска Максим Трубчанинов.

На допросах Гридин объяснял свои преступления конфликтами с женой и «отсутствием ласки» с ее стороны. Потому примечательно, что маньяк не совершал действий сексуального характера по отношению к своим жертвам.

3 октября 1990 года Челябинский областной суд приговорил Лифтера к смертной казни. В декабре 1993 года высшую меру заменили на пожизненное заключение. После этого, кроме прозвища «Лифтер», к Гридину прикрепилось еще одно — «Последний маньяк СССР».

Осужденный с 2000 года пишет ходатайства о помиловании. Суд каждый раз ему в этом отказывает. Теперь Гридин мотивирует желание выйти на свободу тем, что отбыл наказание в 31 год и не допускал злостных нарушений. Кстати, отказавшись от своих первоначальных показаний, Лифтер и по сей день отрицает свою причастность к кровавым убийствам девушек.

«Гридин подал ходатайство об УДО в феврале текущего года, в апреле Белозерский районный суд Вологодской области отказал в УДО. Осужденный подготовил апелляцию. 29 апреля Вологодский облсуд оставил решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу. Суд установил, что за время отбывания наказания Гридин допустил 24 нарушения режима содержания, из них 12 — в СИЗО Магнитогорска и Челябинска, остальные — в колонии. На меры профилактического характера осужденный реагирует не всегда правильно», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе Вологодского облсуда.

Известно, что завтра, 15 мая, в Магнитогорске начнутся съемки фильма о «Последнем маньяке СССР».