Главное литературное событие Челябинска вместит на своей площадке более 100 мероприятий

Открытие уже 27 сентября

Организаторы литературного форума «Рыжий фест» наконец раскрыли все подробности программы. В течение трех дней, с 27 по 29 сентября, челябинцев и жителей области ждут свыше 100 мероприятий, встречи с писателями, мастер-классы и игры для детей, а также лекции и спектакли, посвященные поэту Борису Рыжему.

Первое событие форума — презентация проекта «Литературный город» — начнется 27 сентября в 12:00. В первый день пройдут лекции с поэтом Янисом Грантсом, режиссером Дмитрием Колобовым, Евгением Алехиным и Саввой Минаевым, писателями Антониной Крейн, Виктором Ремизовым, Леонидом Юзефовичем, Асей Лавринович и другими. Торжественное открытие фестиваля начнется в 13:00.

Во второй день «Феста» будут встречи с мастером озвучки Игорем Ященко, авторами книг Павлом Корневым, Хельгой Воджик, Екатериной Манойло, Яной Вагнер. Также — мастер-классы, круглые столы, обзоры книжных новинок и напутствия юным писателям.

В третий день фестиваля из активностей обещают спектакли, воркшопы, поэтические лаборатории и марафон стихов о Борисе Рыжем, лекции о жанре Young Adult и разговоры с писателями Анной Кокшаровой, Шамилем Идиатуллиным и другими.

Все, что мы перечислили, лишь малая часть программы. На форуме обещают мероприятия на любой вкус для детей, подростков и взрослой аудитории. Поговорят о феноменах фандомов, нелегком пути писателей, современных тенденциях в литературе. Также на форуме будет работать Южно-Уральская книжная ярмарка, где будут представлены книги более 80 издательств.

Форум пройдет в Центре мировой торговли. С подробной программой можно познакомиться на сайте и в соцсетях «Рыжего феста».