Туристы оценили новую лестницу на Айских притесах

По ней поднимаются от берега реки Ай на вершину скальных стен

В августе открыли лестницу, по которой можно подняться на вершину притесов от реки Ай. Журналист Первого областного информагентства успел ее протестировать и прислал фото с места.



Длина лестницы 130 метров — сотни ступеней и несколько пролетов. Подъем занимает 7—15 минут, в зависимости от физической подготовки. Перила высокие, с четырьмя рядами перекладин — за них удобно держаться как взрослым, так и детям.

«Лестница стоит как влитая, не шатается. На ней достаточно места, чтобы разошлись двое человек. Лезут дети, пенсионеры. Подъем безопасный, совсем не страшный», — рассказывает Карина Кальярова, журналист Первого областного информагентства.

О том, чтобы сделать лестницу на притесах, говорили много лет. Подъем с берега на скалы был сложным испытанием: туристы карабкались на 75-метровую высоту по ущелью, держась за каменные выступы и ветки деревьев. И все без страховки. Иначе быстро попасть с берега на вершины скал нельзя. О том, что совсем недавно туристам приходилось осваивать азы скалолазания, напоминают куски канатов на тропе и старые деревянные ступеньки, которые еле видно из-под земли.

Кроме того, в этом году в Челябинской области появилось несколько новых экотроп. В начале сезона разметили дорогу, соединяющую гору Егоза и пещеру Сугомак, а недавно открыли экотропу между национальным парком «Зигальга» и «Зюраткулем».