Этого ждали семь лет: на Айских притесах достроили лестницу

Раньше туристы карабкались на вершину по отвесным скалам без страховки

В Саткинском районе на днях завершают строительство лестницы с перилами, которая соединяет берег реки Ай и вершину скальных стен. Длина ее — 130 метров. Как сообщили в госучреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», в эти выходные будут принимать работу.



«Осталось докрасить лестницу. На следующей неделе планируется официальный запуск», — прокомментировала Елена Чернышова, заместитель директора госучреждения.

Фото сделано в июле 2022 года

О том, как нужна лестница на Айских притесах, говорили много лет. Каньон притягивает тысячи туристов: кто-то приезжает сразу на вершину насладиться видом, а кто-то сплавляется по реке и любуется на притесы с воды. Подъем с берега на вершину всегда был испытанием для путешественников: туристы взбираются на 75-метровую высоту по ущелью, держась за каменные выступы и ветки деревьев. Страховки никакой нет, и не все решаются на такой подъем.

«Мы ждали этой лестницы семь лет. Подъем очень крутой. В дождь все размывает, подниматься еще тяжелее. Многие, кто сплавляется по реке, даже не пытается забраться. А кто решался — лезут по полчаса», — рассказывает руководитель экстрим-парка на Айских притесах Григорий Шишов.

Также на Айских притесах установили новые туалеты, которые планируют открыть позже. Ранее на вершине скал построили новую смотровую площадку.

Фото на главной сделано в июле 2022 года. Автор — Адам Нахимов.