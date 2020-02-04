В Челябинске завершается прием заявок на детскую премию «Андрюша-2020»

Отправить видеозапись выступления можно до 17 февраля.

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Благотворительный фонд «Андрюша» совместно с медиахолдингом «ОТВ» приглашает юных челябинцев принять участие в главной детской премии региона в сфере культуры и искусства — «Андрюша-2020» . В этом году награждать лауреатов будут уже в 11-й раз.

Организаторы отмечают, что конкурс стал успешным стартом для десятков талантливых детей — сейчас они учатся в ведущих творческих вузах России, а некоторые уже выступают на профессиональной театральной сцене Челябинска, Москвы и Крыма.

Подать заявку можно до 17 февраля включительно. Участие бесплатное, потребуется лишь заполнить форму на сайте фонда и отправить видеозапись выступления ребенка (от 7 до 15 лет) или творческого коллектива в соответствии с номинацией.

Продемонстрировать талант юным челябинцам предлагают с помощью песен и танцев, есть возможность прочесть отрывок из спектакля или фильма, выступить в жанре «художественное слово» или удивить оргкомитет своими рисунками. Организаторы отмечают, что особое внимание традиционно будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Оценивать творческие способности будут деятели искусства и культуры мирового масштаба, в частности, народный артист России Андрис Лиепа — председатель жюри.