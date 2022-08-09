В конце августа тигр Гектор, который живет в приюте для диких животных «Спаси меня», отправится в реабилитационный центр «Утес» в Хабаровском крае. Это один из лучших центров для животных, ставших инвалидами. Там уже 13 лет живет тигренок Жорик, спасенный когда-то челябинскими челюстно-лицевыми хирургами.
Гектор попал в приют «Спаси меня» с тяжелой травмой позвоночника, задние лапы не действовали: малыша пытались украсть из передвижного зоопарка и протаскивали сквозь узкие прутья. Прогнозы были неутешительные, тигренок не ел и не вставал. Благодаря терпеливым ветеринарным врачам, правильному уходу и долгой терапии, включающей обязательное плавание, Гектор встал на задние лапы. Сейчас ему три года. Он останется инвалидом на всю жизнь, но самостоятельно ходит, даже прыгает и скачет.
Попасть в дальневосточный центр «Утес» — это, как говорят зоозащитники, мечта любого дикого зверя, который вырос в неволе и не выживет в естественных природных условиях. Центр работает больше тридцати лет. За это время спасено больше трехсот медвежат и 17 диких тигров. Каждому зверю здесь положен свой вольер (тиграм — по полгектара), питание, уход. Проще говоря, это огороженный сеткой, закрытый кусочек дикой тайги, где тигр обитает один и не контактирует с другими животными.
Реабилитационный центр «Утес» существует исключительно на пожертвования. Содержание взрослого тигра-инвалида составляет больше 100 тысяч рублей в месяц. Переезд Гектора стал возможен благодаря Русской медной компании, которая полностью взяла на себя расходы и по перелету, и по проживанию тигра в центре. По сути, это означает пожизненное опекунство над Гектором.
Как пояснили Первому областному информационному агентству в челябинском приюте «Спаси меня», в вольере у Гектора будет свой собственный пруд, который наполняется грунтовыми водами. По соседству с ним живет Жорик, которому в этом году исполнилось 13 лет.
Перелет в Хабаровск запланирован на последние числа августа. Гектор полетит прямым рейсом из Екатеринбурга компанией «Уральские авиалинии».
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