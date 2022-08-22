Тигр Гектор сегодня улетает из Челябинска в Хабаровск

Ему предстоит лететь семь часов

Сегодня, 22 августа, тигр Гектор отправился в реабилитационный центр «Утес» в Хабаровском крае. Утром в приюте «Спаси меня», где тигр жил последние три года, его погрузили в машину и повезли в аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге. Рейс Гектора — вечером, в полете предстоит провести семь часов. Следить за его состоянием будет челябинский ветеринар.



Перед поездкой Гектора иммобилизовали. Он сейчас все равно все чувствует и переживает. К отлету он перейдет в состояние естественного сна.

«Завтра в семь утра рейс прилетит в Хабаровск, в 16 часов его привезут в реабилитационный центр „Утес“. Он едет в хорошие, надежные руки», — комментирует Екатерина Карпенко, руководитель Школы зооволонтеров Центра защиты диких животных «Спаси меня».

Напомним, что Гектор попал в челябинский приют «Спаси меня» с тяжелой травмой позвоночника, задние лапы не действовали. Малыш получил травму в передвижном зоопарке: его пытались украсть из клетки, вытаскивая за задние лапы, и порвали коленные и тазобедренные связки и сухожилия. Челябинские врачи смогли выходить тигренка. Сейчас Гектору три года, он может самостоятельно ходить, прыгать, но останется инвалидом на всю жизнь.

В дальневосточном центре «Утес» согласились принять царя Тайги под опеку. Гектору подобрали участок с оврагом с водой и деревьями, о которые тигр сможет чесаться, и горкой, чтобы давать нагрузку на мышцы спины и лап. По сути вольер — это огороженный сеткой, закрытый кусочек дикой тайги (площадью полгектара), где тигр обитает один и не контактирует с другими животными.

Кормить и содержать тигра стоит 100 тысяч рублей в месяц. Все расходы по перевозке и содержанию животного взяла на себя компания «Амур Минералс», которая входит в холдинг Русской медной компании.