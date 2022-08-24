Театральные премьеры нового сезона в Челябинске. Часть вторая

Какие спектакли готовят к выходу на сценах Театра драмы, Камерного, Театра современного танца, mini Театра и НХТ

Капитальный ремонт и современная драматургия в Театре драмы

«У нас здание круглое, и мы сможем воспользоваться другими служебными входами. А со спектаклями поедем по городам и весям»,

— рассказала директор Театра драмы имени Орлова Елена Петрова.





Новый художественный театр и еще один Островский





Камерный театр и Мольер

Открытие сезона уже случилось, 23 августа играли «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»





Театр современного танца и Анна Каренина

«Он подводит некую черту 30-летней истории коллектива. В программе — фрагменты самых важных, этапных работ — спектаклей, которыми мы дорожим»,

— говорит художественный руководитель Театра Ольга Пона.

«Опыт прошлого года показал, что наши детские спектакли востребованы и любимы зрителями. Частая смена локаций зрителей увлекает. Дети следуют за артистами в самые закоулки Дворца культуры и становятся участниками спектакля, общаются с ними на расстоянии вытянутой руки»,

— рассказывает Ольга Пона.

