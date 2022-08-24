Капитальный ремонт и современная драматургия в Театре драмыБлижайшая премьера — «Женитьба», 9 сентября
Сцена из спектакля «Женитьба» в постановке Александра Зыкова
Челябинскому театру драмы предстоит нестандартный сезон. Он откроется 9 сентября спектаклем «Женитьба», премьера которого в июне завершила минувший театральный год. Но уже в конце ноября театр покинет свое родное здание: здесь начнется капитальный ремонт зрительного фойе и сцены. В фойе будут менять паркет и двери, обновят мрамор, оборудуют в цокольном этаже дополнительные туалетные комнаты. Заменят всю нижнюю механику и планшет сцены — это специальное двух-трехслойное покрытие.
На малой сцене спектакли будут идти своим чередом, этой части здания ремонт не коснется. Актеры, администрация и цеха тоже переезжать не будут.
«У нас здание круглое, и мы сможем воспользоваться другими служебными входами. А со спектаклями поедем по городам и весям», — рассказала директор Театра драмы имени Орлова Елена Петрова.
Спектакли будут играть на разных площадках: в ДК «Станкомаш», ДК ЧМЗ, ДК ЖД, в Театре оперы и балета, а также в городах области. Именно для такого мобильного формата задумана новогодняя премьера «Как зайцы Новый год проспали» — интерактивный спектакль для детей.
Большая часть премьер по вышеизложенным причинам будут именно на малой сцене. В начале февраля режиссер Сергей Карпов из Ярославля выпустит спектакль «Героин приносили по пятницам» по пьесе современного драматурга Романа Михайлова. В Театре наций пару лет назад по этому произведению ставил спектакль «Последний ангел» режиссер Андрей Могучий.
Еще одна постановка, адресованная молодому поколению, готовится по роману-сказке Юлии Яковлевой «Дети Ворона». Ставить спектакль приедет режиссер из Петербурга Ксения Павлова. Книга Юлии Яковлевой — о детях, потерявших родителей в темные 1930—1940-е годы в СССР.
В марте запланирована премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» в постановке Дарьи Догадовой. Это пьеса Федерико Гарсиа Лорки, мощная и страстная, очень женская история о праве на любовь. Дарья Догадова дебютировала в Челябинском театре драмы в марте 2021 года со спектаклем «Под одной крышей» Людмилы Петрушевской, где женское горе, радость, обиды, несчастья и надежды тоже максимально сконцентрированы в замкнутом пространстве.
Кроме того, к двухсотлетию Александра Островского в марте состоится премьера спектакля «Доходное место» в постановке режиссера Дмитрия Астрахана, который как раз на этой неделе, 26 августа, приезжает в Челябинск на первую репетицию.
Новый главный режиссер в Театре драмы пока не назначен.
Открытие сезона — 8 октября
Новый художественный театр и еще один Островский
Сцена из спектакля «Метель» по Леониду Леонову
В НХТ идет капитальный ремонт: обновляется зрительный зал, фойе, инженерные коммуникации. Но 8 октября театр на своей площадке открывает сезон двумя премьерами минувшего года: «Метель» и «Егорушкины птицы».
В ноябре ожидается премьера по Островскому (нет ни одного театра без Островского) «Сердце не камень». К Новому году в театре готовят новогоднюю сказку, но подробнее пока говорить рано.
Камерный театр и Мольер
Камерный театр и Мольер
Открытие сезона уже случилось, 23 августа играли «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»
«Сезон обещает быть интересным», — заинтриговал директор Камерного театра Илья Коломейский.
В сентябре в Камерный театр приедет режиссер и театральный педагог из Москвы Елена Кузина — единственный иногородний участник фестиваля «Камерата-2021» со спектаклем «Гамлет. Очная ставка». Елена Кузина будет ставить «Лекарь поневоле» по Мольеру.
К Новому году готовит сказку для детей режиссер Олег Хапов по материалу Игоря Миногина, название спектакля пока рабочее и не разглашается.
Кроме того, осенью Камерный театр везет спектакль Тимура Кулова «Мелкий бес» в Казань, чтобы сыграть его на сцене Казанского университета.
Открытие сезона — 23 августа, спектакли NEFT и «Дюймовочка»
Театр современного танца и Анна Каренина
Моноспектакль Татьяны Крицкой «Дюймовочка» стал номинантом на «Золотую маску-2022» (vk.com/ponadance)
Самое значительное событие сентября — юбилейный вечер на сцене Молодежного театра по случаю 30-летия театра.
«Он подводит некую черту 30-летней истории коллектива. В программе — фрагменты самых важных, этапных работ — спектаклей, которыми мы дорожим», — говорит художественный руководитель Театра Ольга Пона.
Ближайшая премьера в ноябре — «Анна, живи!» в хореографии Александры Шалониной. Александре всего 20 лет, она самая молодая танцовщица челябинской труппы. Летом в Камерном театре состоялся предпоказ этой работы по роману Льва Толстого. Кроме танцовщицы в спектакле играет музыкант: под его живую скрипку развиваются события.
К Новому году Театр современного танца готовит иммерсивный спектакль для детей «Кто живет в волшебном городе». Это спектакль-путешествие, спектакль-бродилка.
«Опыт прошлого года показал, что наши детские спектакли востребованы и любимы зрителями. Частая смена локаций зрителей увлекает. Дети следуют за артистами в самые закоулки Дворца культуры и становятся участниками спектакля, общаются с ними на расстоянии вытянутой руки»,— рассказывает Ольга Пона.
Сцена из спектакля «Бегущие» (vk.com/ponadance)
Плотник и драма йога в mini Театре
Ближайшая премьера — 26 августа
У самого частного театра в Челябинске сезон круглый год, они вообще на каникулы не уходят. Играют то во дворе усадьбы Рябинина, то на Аркаиме, а недавно вот аудиоспектакль-экскурсию прямо по улице Пушкина сделали.
Ближайшая премьера — часовая медитация, основанная на тексте драматурга Лидии Головановой «Плотник». Пьеса стала хитом последнего конкурса драматургов «Любимовка». Читки и эскизы пронеслись волной по всей стране. А ведь история незамысловатая: девушка возвращается в сад, где провела детство. А там — шалаш, дедом построенный. Тот шалаш, в котором она грызла огурцы, читала что-то о далеких странах, ну или в дырочку подглядывала за тем, что происходит за оградой. И вот она его начинает чинить, медитативно комментируя свои действия. Даже чувствами особо не делится, чисто ручной труд. А в какой форме это будет на сцене mini Театра — узнаем уже в ближайшую пятницу.
В спектакле «Плотник» заняты Елена Шингареева, актриса Челябинского молодежного театра и Татьяна Глебова, dj micena. Возрастное ограничение спектакля 16+.
Еще в сентябре театр запускает свою лабораторию для всех желающих погрузиться в мир актерской практики на грани с личностным ростом. Проект называется «драма йога» и это цикл практических встреч с режиссером театра Александром Черепановым, актрисой Екатериной Писаревой и гостями. В программе — актерские практики, работа с голосом и дыханием, снятие зажимов в теле. Этакая театротерапия. Старт занятий с 6 сентября.