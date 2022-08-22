Челябинский Театр современного танца открывает сезон

23 августа на сцене ЧГИК — спектакли NEFT и «Дюймовочка»

Челябинский Театр современного танца открывает сезон двумя работами: Neft в постановке танцовщика и хореографа Дениса Чернышова и «Дюймовочка» хореографа Ольги Поны, созданный в соавторстве с исполнительницей Татьяной Крицкой. Моноспектакль «Дюймовочка» стал номинантом «Золотой маски» — 2022.

В планах на новый сезон несколько танцпроектов. Ближайшие премьеры — «Анна, живи!» в хореографии Александры Шалониной, самой молодой танцовщицы челябинской труппы и иммерсивный спектакль для детей «Кто живет в волшебном городе» — этот спектакль-путешествие театр готовит к Новому году.

«Опыт прошлого года показал, что наши детские спектакли востребованы и любимы зрителями. Частая смена локаций зрителей увлекает. Следуя за артистами, дети становятся участниками спектакля, общаются с ними на расстоянии вытянутой руки»,

— говорит художественный руководитель театра Ольга Пона.

Самое значительное событие сентября — юбилейный вечер, который подводит черту 30-летней истории коллектива. В программе — фрагменты самых важных, этапных работ театра. Вечер состоится на сцене Молодежного театра.



Две постановки Театра современного танца отобраны в этом году на международные фестивали: в шорт-лист IХ Международного фестиваля-конкурса «MOНОfest» (Пермь) вошли спектакли «Иррациональный» Дмитрия Чегодаря и «Одуванчики» Дениса Чернышова (спектакль-номинант «Золотой маски» — 2020). На XX фестиваль современной хореографии «Айседора», который переехал из Красноярска в Москву, приглашены спектакли «Дюймовочка» и «Иррациональный».

23 августа Театр современного танца откроет сезон на сцене учебного театра Челябинского института культуры «Дебют».