Афиша на выходные: куда пойти в Челябинске 14—17 января

Кино про Россию и чудо-женщина в кино, Тамара Гвердцители на самой челябинской премии и еще три классных события на ближайшие холодные выходные

«Чудо-женщина: 1984»

С 14.01 во всех кинотеатрах города, 12+



Кадр из фильма

Трудно ждать фильм, когда весь мир посмотрел, а россияне заходят в интернет зажмурившись. Если вам не досталось с раздачи HBO Max, то вот спойлер: Галь Гадот вроде победит, но третья часть уже задумана. Итак, Диана работает в музее, ночами в геройском костюме ловит преступников и тоскует по погибшему возлюбленному. Вдруг в руки ее коллеги-подружки Барбары (Кристен «охотница за привидениями» Уиг) попадает камень, исполняющий желания. И в этот момент в дверь стучит амбициозный злодей-бизнесмен Максвелл Лорд (Педро «мандалорец» Паскаль). Все это происходит в очень лубочном 1984-м. И куда деть мрачные флэшбеки из темного Лос-Анджелеса «Терминатора» или тоталитарного государства Оруэлла как раз 1984. Или об этом помним только мы? Фанаты вселенной DC кричали, что это будет лучший фильм 2020-го, вот пусть там и останется.

Выставка Юрия Теуша

15.01, 15:00, 0+

Зал искусств ЮУрГУ (пр. Ленина,76)

Вход свободный



То самое «Трудное золото»

Он читал лекции студентам, был аккредитованным фотографом «Советского спорта» на Олимпиаде, чемпионатах страны и мира, критиковал коллег и горячо хвалил их, устраивал выездные встречи фотоклуба в Чебаркуле и брал первые премии World Press Photo. Юрий Теуш считается одним из лучших фотографов Челябинска, его крупноформатные снимки висели в фойе Дворца спорта «Юность» и в коридорах трубопрокатного завода, архивы экспонируются на самых популярных площадках города. Пока все снимали победный «золотой» прокат и подиум Родниной и Зайцева, челябинский фотохудожник улучил момент, когда спортсмены скинули коньки и упали в кресла — отдышаться. За эту фотографию Теуш тоже получил золото. Известный челябинский обозреватель Ирина Моргулес вспоминала, что «во-первых, Теуш всегда оказывался именно у того места, где вскоре случалось событие; а во-вторых, забавно было наблюдать, как именно туда, где останавливался Теуш, постепенно перемещались другие фотокорреспонденты, спортивные деятели, даже зрители». Посмотреть на 35 лучших работ фотографа можно в зале искусств ЮУрГУ до 11 февраля, с 10:00 до 17:00 в будни и с 10:00 до 15:00 по субботам.

«Полет над Россией»

6.01, 15:00, 6+

К\Т им. Пушкина

Билеты: 200 рублей



Кадр из фильма

Эпичное путешествие над всей страной, от Куршской косы до края Камчатки. Посмотреть на башни Кремля и проехать по байкальскому льду, заглянуть в глаза Родине-матери в Волгограде и подняться на Эльбрус, перешагивать через уральские хребты и нестись над поверхностью океана в компании косаток. А потом моргнуть — и очнуться в кресле кинотеатра. В одной руке у вас варежка, вы ее с мороза снимать не стали, а второй рукой уже билеты на ближайший рейс из Курчатова бронируете. Куда угодно, лишь бы по России-матушке. Фильм снят немцами, но они прекрасно беспристрастны.

Основы ткачества на берде

16.01, 13:00 и 15:00, 9+

Исторический музей

Билеты: от 250 рублей, строго по записи



Работы участников мастер-класса

В мастерских Исторического музея творятся настоящие чудеса. Тут создают кормушки, делают посуду и игрушки. А еще занимаются ткацким делом. Например, учат работать с бёрдом, старинным деревянным инструментом, похожим на закрытый со всех сторон гребень с отверстиями под нити. Эти гребни могут быть компактными — для изготовления поясов, браслетов или головных повязок, с две ладони или большими — для плетениях ковриков и полотенец. Гостей встречи научат плести простые узоры, и каждый ребенок заберет с собой свою маленькую поделку.

«В Москву — разгонять тоску»

17.01, 18:00, 16+

Молодежный театр

Билеты: 500 рублей



Фото из архива театра

Первая проза известного драматурга Николая Коляды, поставленная на сцене. Тут в сюжет сплетаются три рассказа о женщинах. Они мечтают и разочаровываются в разных ситуациях: комичных, невероятно трагичных, глупых и сложных. Каждая женщина и история имеет свой цвет (синий, белый и красный), свою часть крутящейся сцены и мужчину. Одного на всех. Поставил «Москву» Александр Черепанов, обладатель гран-при и победитель в номинации «за лучшую режиссуру» на Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays 2019».

«Светлое прошлое»

17.01, 18:00, 6+

Театр драмы

Билеты: 800—1000 рублей, и их очень, очень мало!





Это бренд Южного Урала, одна из важнейших, памятных церемоний, на которой вспоминают известных людей и их поступки. «Светлое прошлое» — премия народная, учрежденная фондом Олега Митяева. И вручается уроженцам нашего края. Среди номинантов и лауреатов разных лет — шахматисты и певцы, космонавты и искусствоведы, астрофизики, хоккеисты и генералы. На церемонию — 2021 в качестве гостей и лауреатов приедут путешественник всея Руси Федор Конюхов, этнограф Андрей Головнев и редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников. Особым гостем церемонии будет Тамара Гвердцители.