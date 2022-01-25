Старинная башня в Миассе получила статус объекта культурного наследия

Минарет возвели больше ста лет назад при татарской мечети

Заброшенный минарет в Миассе включили в список выявленных объектов культурного наследия. Постройка находится по адресу ул. Первомайская, 10. Башню возвели ещё в конце XIX века при татарской мечети. Но храм сгорел в 1925 году, и минарет пережил его почти на сто лет.



Краевед Юрий Латышев отмечает, что это один из немногих минаретов, сохранившихся в области. Памятник может претендовать на статус «объект культурного наследия регионального значения».

«Это был шикарный минарет. Я удивлен, что его до сих пор нет в списках ОКН. Он упоминается в дореволюционном справочнике об Урале Доброхотова: «О знаменитом на весь Урал миасском минарете возле татарской мечети. Он возвышался шестигранной колонной, увенчанным круглым балкончиком, обнесенной красивой решеткой. А на золоченом куполе его красовался шпиль с сияющим полумесяцем», — цитирует Юрий Латышев.

Минарет включили в список выявленных объектов культурного наследия вместе с восемью другими памятниками. Среди них Дворец культуры автомобилестроителей в Миассе, деревянный дом в Чебаркуле по адресу Пушкина, 13, двухэтажный деревянный коттедж на Советской, 9а в Челябинске и подпорная стена набережной у реки Миасс.

Отдельно отмечено здание городской клинической больницы № 1 в Челябинске вместе со старинной оградой рядом (ей 120 лет). Впрочем, оба итак являлись объектами культурного наследия и значились в реестре, но их решили объединить в один документ.

Перечисленные объекты теперь охраняются государством, их нельзя сносить или ремонтировать без согласования с комитетом по охране памятников. В течение года должны провести экспертизу для их оформления в реестр. Во время экспертизы выявят предмет охраны — то есть часть постройки, которую нельзя изменять.

«Обычно предмет охраны — это фасад здания. В таких случаях нельзя менять резные элементы, балконы, оконные рамы. Ремонт должен осуществляться по согласованному проекту, необходимо нанимать специализированные подрядные организации. Но это обычно не касается интерьеров особняков. Они крайне редко становятся предметом охраны, их меняют как хотят», — рассказывает Юрий Латышев.

Отметим, что в Челябинске исторические памятники постоянно становятся причиной споров. Недавно мэрия запретила строить парковку у старинного особняка на Цвиллинга. Много вопросов вызывает немецкий квартал на ЧМЗ: его то признают объектом культурного наследия, то вычеркивают из списка. На днях стало известно, что в трех домах, относящихся к кварталу, в 2024 году проведут капремонт.