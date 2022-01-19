Мэрия запретила строить парковку рядом с историческим особняком в центре Челябинска

Дом врача Агапова оставили без автостоянки

Администрация Челябинска отклонила документацию по планировке территории в границах улиц Цвиллинга, Коммуны, Кирова и Карла Маркса в Центральном районе. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. Проект разрабатывался по инициативе компании «Трейд-Урал 2», которая реконструирует объект культурного наследия в этом квартале — дом врача Агапова (Цвиллинга, 16). Фирма просила выделить ей земельный участок, примыкающий к историческому особняку, чтобы организовать там парковку. Но на публичных слушаниях было слишком много возражений.





Этот участок за домом Агапова «Трейд-Урал 2» просил выделить под парковку / Источник: Google maps

Слушания по вопросу выделения земельного участка за домом Агапова компании «Трейд-Урал 2» прошли осенью прошлого года. Против выступили общественники и соседи-предприниматели. Депутат Центрального райсовета Роман Зубаиров заявлял, что при реставрации дома Агапова авторы проекта не предусмотрели парковку, пошли «на личный риск и застроили практически весь участок».

«Возникшие из-за нехватки парковочных мест проблемы застройщик пытается решить за счет присоединения муниципальной земли к своей всего за 15% от кадастровой стоимости земли (805 749 рублей), а это всего 120 862 рубля. В то же время этот участок можно предоставить через аукцион в аренду или в собственность, что принесет большую прибыль (проведя анализ, мы можем говорить о цене в несколько сот тысяч аренды ежегодно в бюджет города) для городского бюджета», — считает депутат.

Также против выделения участка в центре города под парковку выступила компания «Корвет». Эта фирма владеет историческим объектом по соседству — домом Шихова на Цвиллинга, 20. Сейчас там располагаются отель «Старый город» и «Буфет на Большой». Судя по всему, предприниматели сами претендуют на спорный участок. Проблема с парковками в центре Челябинска известна всем.

«ООО „Корвет“ обращалось в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на возмездной основе, путем проведения аукциона, что привело бы к регулярному пополнению бюджета города. ООО „Корвет“ готово выкупить земельный участок по аукционной цене, пополнив бюджет города Челябинска», — заявили в ООО «Корвет».

По информации ИА «Первое областное», у «Трейд-Урал 2» есть сложности с завершением реконструкции дома Агапова. Согласно проекту, необходимо вернуть первоначальный вид резному крыльцу. Входная группа частично занимает тротуар, а это уже муниципальная земля. Сейчас реставраторы пытаются получить разрешение на небольшой участок улицы Цвиллинга. Но процесс очень забюрократизирован.

ИА «Первое областное» связалось с одним из собственников здания Алексеем Машкауцаном. Он отказался комментировать проблему с выделением земельного участка под парковку и территории для окончания реставрации дома Агапова.