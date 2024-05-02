Стала известна афиша 9 Мая в Челябинске

Рассказываем, что ждет горожан в День Победы

В парках Челябинска ко Дню Победы приготовили праздничную программу с духовым оркестром, театральными актерами и полевой кухней. Афишей предстоящих мероприятий поделились в управлении культуры города.

Стартуют праздничные мероприятия в 9:00 с церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Затем в 11:00 на площади Революции состоится торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

Концертные программы запланировали сразу в трех челябинских парках. Так, в парке имени Ю. А. Гагарина выступит Уральский духовой оркестр. Здесь же состоится гала-концерт вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа». А в 21:00 под открытым небом пройдет кинопоказ фильма «Женя, Женечка и Катюша».

В парке имени Тищенко в Металлургическом районе города наметили праздничную программу «Искусство — фронту!». На сцене выступят артисты фронтовой концертной бригады Челябинской Централизованной клубной системы.

Сад Победы порадует жителей и гостей города театральными представлениями от артистов «Манекена» и Нового художественного театра. Они покажут спектакли «Надежды маленький оркестрик» и «Ни слова прозы». После театральных постановок в парке выступят учащиеся детских школ искусств с программой «Тебе, Победа!».

Помимо выступлений артистов, челябинцев будут удивлять военной техникой и полевой кухней на Театральной площади. Также в честь Дня Победы в парках культуры и отдыха раздадут георгиевские ленточки.

Специальным гостем вечера станет Григорий Лепс. Он выступит в 17:00 на площадке у Торгового центра с праздничным концертом «Мы эту Победу вовек не забудем».

Возрастное ограничение: 6+