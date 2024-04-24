Челябинцам начали раздавать георгиевские ленточки

Всероссийская акция стартовала в преддверии Дня Победы

На улицу Кирова в Челябинске вышли волонтеры с целыми «букетами» георгиевских ленточек в руках. Их будут раздавать жителям и гостям города в течение нескольких дней до праздника 9 Мая. Как прошел первый день всероссийской акции — в нашем фоторепортаже.





Акция проходит ежегодно и традиционно дает старт праздничным мероприятиям ко Дню Победы.





По всей области к акции присоединятся более 50 добровольцев.





Только за первый день акции «Волонтеры Победы» раздадут 10 тысяч лент.





Некоторые челябинцы знают о Великой Отечественной так хорошо, что не против провести уроки патриотизма самим волонтерам.





Челябинка Лидия поделилась, что праздновать День Победы важно и нужно. Из ее семьи воевали отец, дядя, свекор. Рассказывая об истории семьи, Лидия не может сдержать слез — события давно минувших дней до сих пор откликаются в душе.





«Этот праздник дети и молодежь должны всегда помнить и продолжать его чтить. У меня и сейчас слезы на глазах наворачиваются — у меня родственники есть и погибшие, кто-то пропал без вести. Молодцы, что раздаете ленточки!» — поделилась Лидия.



