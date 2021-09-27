Спектаклем про гуманоида Алешеньку открыл сезон Курганский театр кукол

Уличный спектакль Made In Ural сделан в содружестве с театром «Странствующие куклы господина Пэжо»

Курганский театр кукол «Гулливер» открыл новый сезон уличным спектаклем о гуманоиде Алешеньке Made In Ural, премьера которого состоялась в начале июня. Эта совместная работа театра со знаменитым международным театральным проектом «Странствующие куклы господина Пэжо» — первая уличная постановка Курганского театра.



Авторы построили сюжет на известной истории странного кыштымского мальчика Алешеньки. Он вырос, стал обычным пацаном, и в один прекрасный день за ним прилетела его космическая родня. Алеша выучился играть на скрипке, и своей музыкой, возможно, привлек потерявших его инопланетных родителей. Пришельцы посадили его на корабль, и мальчик улетел. Кыштымская бабушка горевала, но, к счастью, Алешенька сумел выбраться из космического корабля и вернулся. За ним следом прилетели удивленные родители, но им подарили самовар, чтобы не сильно печалились. Алешенька остался на земле, и все подружились, как это и должно быть в финале детских кукольных спектаклей.



«Это первый опыт постановки уличных спектаклей в нашем театре. «Странствующие куклы господина Пэжо» — проект, который продолжает древнюю традицию площадных спектаклей, он известен во всем мире, и мы давно мечтали сотрудничать. Режиссер Анна Шишкина сначала искала историю про Урал в сказах, в былинах, но решила остановиться на этой легенде об Алешеньке. Ей очень понравилась история. Зрители очень тепло приняли постановку», — рассказала Первому областному информационному агентству старший администратор театра «Гулливер» Олеся Гляделова.

Кыштымский гуманоид Алешенька, происхождение и вообще существование которого по-прежнему не является установленным фактом, стал популярным героем художественных произведений: о нем снимают фильмы, сочиняют песни и даже рисуют комиксы.