На Урале издали комикс про Кыштымского карлика

Авторы предложили свою версию исчезновение гуманоида Алешеньки 25 лет назад

Александр Панцирь — один из авторов комикса «Кыштымский карлик»

«Интерес был, но в итоге от сотрудничества с нами отказались. Из-за неблагоприятной экономической обстановки издания редко решаются брать отечественные проекты. Всегда выгоднее перевести „супергероику“ и издать ее, чем вкладываться в локальные комиксы»,

— комментирует Александр Панцирь.

Писатель из Екатеринбурга Александр Панцирь издал комикс про Кыштымского карлика. Вместе с художником Сергеем Антипиным из города Конаково Александр придумал свою версию таинственной истории с гуманоидом Алешенькой, которая произошла в Кыштыме четверть века назад. Ни Александр, ни художник Сергей в Кыштыме никогда не были.Александр Панцирь — сценарист и раскадровщик. Он создал комикс «Годзилла против Хабиба Нурмагомедова». Историю гуманоида Алешеньки узнал на свердловском фестивале, посвященном кыштымскому карлику, АЛЕШЕНЬКА Fest. Идея зацепила, и в 2020 году авторы начали работать над комиксом.В центре сюжета комикса — молодой художник. Он приезжает в Кыштым, чтобы встретиться со своей девушкой. Но вокруг героя начинают происходить странные события: после трехдневной отлучки возвращается соседка Тамара Просвирина, и с собой она приносит сверток со странным существом.Тамара Просвирина — персонаж не вымышленный, именно она нашла гуманоида Алешеньку у Каолинового карьера в 1996 году. Помимо нее в комикс включили еще одного реального человека — капитана милиции Владимира Бендлина. В 1990-х он занимался расследованием запутанного дела. Перед изданием комикса Александр Панцирь даже связывался с ним и попросил разрешение включить его в историю в качестве персонажа. Бендлин согласился.Комикс черно-белый, в нем 92 страницы. Напечатали книгу на деньги, собранные на краудфандинговой платформе, хотя проектом интересовались и известные российские издания.Тираж комикса «Кыштымский карлик» — 200 экземпляров. Приобрести книгу возможно только напрямую у Александра Панциря.