Московская рок-группа «Бахыт-Компот» назвала свой новый альбом в честь легендарного кыштымского карлика

Альбом «Алешенька живой!» вышел в мае этого года. В музыкальный сборник входит одноименный трек о кыштымском гуманоиде.

Московская рок-группа «Бахыт-Компот» выпустила новый альбом, который назвали в честь знаменитого кыштымского карлика. В альбом «Алешенька живой!» входит одноименный трек с рассказом о кыштымской легенде. В треке музыканты выдвинули свою версию истории гуманоида Алешеньки: в песне говорится о том, что карлик прилетел в Кыштым с другой планеты с одной только целью — уберечь Землю от войны. Но о миссии существа никто не знал, кроме разве что Брежнева, Королева и певца Иосифа Кобзона.



Напомним, что гуманоид Алешенька был найден в Кыштыме в 1996 году. Странное существо с головой неестественной формы обнаружила местная жительница Тамара Просвирина и поселила у себя дома, но вскоре существо умерло, а тело пропало. Многие уфологи считают, что найденный гуманоид — это инопланетянин. Впрочем, ученые отвергают эту идею и считают Алешеньку мутировавшим человеком.