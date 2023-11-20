Спектакль Челябинского театра кукол стал лауреатом международного фестиваля

Международный театральный фестиваль «Яндар» проходил в Йошкар-Оле

Cпектакль «Годунов», поставленный белорусским режиссером, лауреатом «Золотой маски» Александром Янушкевичем в Челябинском театре кукол, стал двукратным лауреатом Международного фестиваля «Яндар» в Йошкар-Оле.



«Годунов» был приглашен в качестве хедлайнера фестиваля, открыл показы и стал обладателем двух главных дипломов: «Лучший спектакль» и «Лучшая актерская работа» за работу исполнителя главной роли Александра Малышева. Премьера спектакля состоялась в сентябре 2022 года: «Годунов» повергал зрителей в оторопь смертельно серой, могильной сценографией — бутафорские головы с человеческим выражением лица, монастырскими и крепостными стенами, похожими на стеллажи в морге: с блестящими ручками, ящиками с дверцами, из которых появляются покойники, и раздвоенным образом Годунова, роль которого, как и Лжедмитрия, играет один актер, Александр Малышев.

Этой осенью «Годунов» побывал на театральных фестивалях «Рязанские смотрины» и «Образцовфест» в Москве, а также вошел в лонг-лист Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» как один из самых заметных спектаклей сезона вместе со спектаклем «Дом Бернарды Альбы» Театра драмы имени Орлова, «Простодурсен» Театра кукол имени Вольховского и перформансом «Уступы» (совместный проект главного режиссера Молодежного театра Ивана Миневцева и группы компаний «Магнезит»).