«Снежная королева» в театре драмы и еще 30 событий для детей в каникулы

Рассказываем про самую необычную королеву и полную афишу детских праздников 1—11 января

«Снежная королева»

Театр драмы, 12:00, 15:00, 0+

Билеты: от 200 рублей, дети до 3 лет бесплатно

В драматическом еще с сентября готовили музыкальную сказку про Снежную королеву и злого тролля, которые создали кривое зеркало и разбили его. Осколки разлетелись по свету и не давали людям видеть любви и красоты вокруг. За эту вполне классическую историю, основанную на либретто Андрея Морсина (поэт и композитор, чьи песни поют Филипп Киркоров, Ани Лорак и многие другие) взялся петербургский постановщик Илья Архипов. В его портфолио уже есть несколько детских и других добрых спектаклей вроде «Маленького принца» для Камерного театра Санкт-Петербурга. Под его руководством любимая детская сказка превратилась в мюзикл с необычными декорациями, интересными музыкальными аранжировками и яркими костюмами. Организаторы не обещают wow-шоу, и это прекрасно.





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