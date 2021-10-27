Словарь эпохи коронавируса: COVIкулы, ковиденок и таинственные голоносики

Мы собрали самые странные термины коронавирусной эпохи и объясняем, что они значат

В 2021 году в России сформировали словарь эпохи коронавируса. Вместе с уже понятными нам терминами типа «ковиддиссидент», «вакцина» или «антиваксер» в обиход вошли слова, которые вызывают недоумение и даже улыбку.

Кто такая зум-русалка? Ковиденок? Кунг-флю? Хароновирус? Кажется, будто авторы придумывали термины, чтобы похохотать. Но нет, словарь является частью серьезной научной работы Института лингвистических исследований РАН. По меньшей мере десяток российских и зарубежных ученых собрали 3500 терминов и дали им определения.

«Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и её последствия оказались настолько шокирующими для общества, что русский язык мгновенно отреагировал на эти процессы, создав за несколько месяцев такой массив новаций, которые в количественном отношении можно сравнить, пожалуй, с языковой динамикой революционной эпохи и периода перестройки», — пишут авторы словаря в предисловии.

Полистав словарь, а заодно вспомнив аналогичное исследования лингвистов ЧелГУ, мы выбрали самые забавные термины.

Хароновирус

То же, что и «коронавирус», только с явной отсылкой на мифического перевозчика Харона. Вообще у «коронавируса» за два года появилось масса ироничных и жутковатых синонимов: короночка, короняша, коронакирдык, корозавр, короназябра. Даже Дональд Трамп дал коронавирус прозвище — «кунг-флю». Этот странный термин он образовал от названия китайский единоборств «кунг-фу» и слова грипп по-английски «flu».

Голоносик

Люди, которые носят маску неправильно — приспустив её с носа. Ещё один вид нарушителей — «подбородочники», то есть те, кто помещают маску на подбородок. В принципе, таких можно приравнять к «голомордым» — людям без масок вовсе.

Термины по теме: подносник

Маскомет

Это специальное приспособление, которое заставляет людей надевать маску. Внешне оружие напоминает пистолет, только вместо пуль дуло «заряжают» медицинской маской. После выстрела маска летит к жертве и обхватывает голову. Пистолет придумал один из авторов YouTube-канала Sufficiently Advanced, возмущенный тем, что далеко не все носят индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Зум-русалка

Этот персонаж стал героем мифов и шутливых видео в сети. Речь идет о людях, которые на время участия в видеоконференции из дома облачаются, например, в рубашку или строгую блузку, а ниже пояса остаются в домашней одежде или даже в нижнем белье... Ведь камера снимает только верхнюю половину туловища, а если так, зачем заморачиваться?

Термины по теме: обеззуметь

Вжоперти

Этот термин также внесен в словарь РАН, придумал его известный музыкант Сергей Шнуров. В прошлом году Шнуров написал стихотворение о бедственном положении артистов во время коронаканикул, и опубликовал строчки на своей странице в Инстаграм:



Вжоперти сидели люди

Да, без средств и взаперти.

[...]

Все попрятались по гнёздам:

И вельможи, и народ.

Голодней всех было звёздам,

Взять они хотели (в)мрот.

Определение Шнурова: вжоперти — то есть находиться в закрытом помещении без средств к существованию.

Термины по теме: коронаклетка

Коронафреник

Тот, кто не верит в коронавирус и пандемию. Синонимы «коронаидиот», «коронаскептик», «коронациник»... можно долго перечислять. Но не следует путать с коронафобом — человеком, который очень боится заразиться COVID-19.

Термины по теме: коронадиссидент, ковид-еретик, коронанигилист (говорим же, много синонимов), фейкопидемия, фуфловакцина.

Коронагеддон

Кстати, первыми, кто упомянул этот термин, стали челябинские исследователи. В 2020 году лингвисты Елена Голованова и Санья Маджаева опубликовали научную статью «О словаре эпохи пандемии коронавируса», куда вошел этот термин. Позже он перекочевал и в словарь петербургских лингвистов.

Коронагеддон — это как Армагеддон, только от эпидемии коронавируса.

Термины по теме: коронапокалипсис, коронакирдык.

Ковиденок

Так называют животных, которые родились в эпоху коронавируса. Таковых, кстати, было немало — в 2020 году, когда зоопарки были закрыты для посетителей, животные начали лучше размножаться. Тишина и отсутствие людей этому отлично способствовали.





COVIкулы

Конкретно этот термин языковеды ещё не зафиксировали, но в словаре есть его синоним — коронаканикулы. Ближайшие COVIкулы в России пройдут с 30 октября и 7 ноября.





Карантини

Об этом слове все позабыли, но, судя по надвигающимся COVIкулам, скоро оно снова будет входу. Карантини называют напитки на онлайн-вечеринках или сами эти вечеринки. Состав напитка не так важен — главное, что его пьют перед экраном смартфона или ноутбука, общаясь по видеосвязи с друзьями.

Термины по теме: накарантиниться

