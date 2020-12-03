«Вирус в бороду — пневмония в ребро»: в ЧелГУ создали словарь эпохи пандемии

В сборник вошли фразы, выражения и поговорки, связанные с COVID-19.

Пандемия коронавируса вносит коррективы не только в образ жизни россиян, но и пополняет их словарный запас. Помимо того что в нашу речь плотно вошли слова «ковидный» и «коронованный», уже появились целые поговорки и пословицы, отражающие реальность.

Подборку фраз и выражений составили студенты историко-филологического факультета Челябинского государственного университета. Словарь объединил в себе более ста новых или адаптированных слов и присказок, которые изучали и подбирали с апреля 2020 года. В рамках исследования студенты штудировали материалы в средствах массовой информации.

«Слово самоизоляция в сегодняшнем его понимании отсутствовало в русском языке. Сейчас оно употребляется в двух значениях: комплекс ограничительных мер со стороны правительства и добровольная изоляция, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Целый ряд смыслов сегодня связан со словом "коронавирус". Например, названия новых социальных практик и предметов: "балконный концерт", "карантинки" (дружеские шуточные послания), "карантини" (карантинные посиделки с мартини) и другие», — прокомментировала образование новых фраз профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ЧелГУ Елена Голованова.

Кроме того, под «ковидные» времена были переделаны и старые пословицы, известные всем с детства. В качестве примера в словаре приводят «Не так страшен ковид, как его малюют» или «Вирус в бороду — пневмония в ребро». Народное творчество пронизано юмором, поэтому в словарь вошли также и анекдоты, основанные на пандемии и её последствиях: «Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину от вируса гораздо раньше, чем учёные».

Как утверждают филологи, благодаря созданию новых фраз и выражений людям удается проще ориентироваться в событиях современного мира и быстрее адаптироваться к новой реальности.