Челябинка Валерия Шабалина стала лауреатом национальной спортивной премии

Героиня Паралимпийских игр победила в номинации «Преодоление»

Трехкратная чемпионка Паралимпийских игр — 2020 по плаванию Валерия Шабалина из Челябинска стала лауреатом XII Национальной спортивной премии в номинации «Преодоление». Минспорт РФ с экспертами и болельщиками оценил вклад челябинки в популяризацию и развитие адаптивного спорта и успехи на Паралимпиаде в Токио, сообщает Минспорт РФ.

Церемония награждения лауреатов прошла вчера, 8 декабря, в Москве. Лучших из лучших в области спорта отметили уже в 12-й раз. Вручение Национальной спортивной премии в этом году прошло на фоне громких олимпийских и паралимпийских успехов российских спортсменов. Не случайно в число номинантов премии вошли триумфаторы Игр в Токио.

Минспорт РФ проводит мероприятие ежегодно. По размаху, количеству номинаций, а главное, по статусу лауреатов это своеобразный спортивный «Оскар». Определение победителей проходит в три этапа. На первом были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории — всего 108 номинантов, что стало рекордным количеством за всю историю проведения Национальной спортивной премии.

На втором этапе по итогам народного онлайн-голосования, в котором приняли участие более 148 тысяч человек, в каждой категории из шести претендентов была определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них экспертный совет выбрал лауреатов Национальной спортивной премии. В состав экспертного совета вошли известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.

В главных номинациях победу одержали:

«Гордость России: лучший спортсмен» — Евгений Рылов;

«Гордость России: лучшая спортсменка» — Светлана Ромашина;

«Гордость России: лучший тренер» — Дмитрий Глотов;

«Преодоление: лучший спортсмен» — Александр Кузюков;

«Преодоление: лучшая спортсменка» — Валерия Шабалина;

«Преодоление: лучший тренер» — Юрий Назаренко;

«Эпоха в спорте» — Ирина Винер-Усманова;

«Спортивная солидарность» — Владимир Сальников;

«За служение спорту» — Сергей Левушкин.

Напомним, челябинская спортсменка Валерия Шабалина стала одной из героинь прошедших летних Паралимпийских игр — 2020. На соревнованиях в Токио по плаванию наша землячка выиграла три золотые и одну серебряную медали.