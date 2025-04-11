В Челябинске объявили стипендиатов «Новых имен — 2025»

Юные таланты отправятся в летнюю творческую школу в Суздале

В Челябинске прошел гала-концерт стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Это традиционная часть фестиваля «Денис Мацуев представляет...», на которой юные музыканты со всего Южного Урала показывают свои таланты профессиональному жюри и самому московскому пианисту. Стипендиаты этого года — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Концерт «Новые имена» прошел в Детской филармонии имени Адика Абдурахманова. Воспитанники фонда в возрасте от 7 до 17 лет собрались, чтобы представить свои первые творческие достижения на сцене.

Юные таланты Челябинской области должны были выступать перед Денисом Мацуевым, но пианист неожиданно сам сел за инструмент и сыграл для детей-музыкантов. Маэстро устроил для юных южноуральцев настоящий мастер-класс. Видео с выступления вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

В 2025 году стипендию фонда присудили шестерым участникам. Двое из них выступили за фортепиано: ученица магнитогорской ДШИ «Камертон» Арина Валеева и воспитанница Коркинской детской школы искусств Ксения Чернухина.

Победителями-челябинцами стали домристка ДШИ при ЮУрГИИ им. Чайковского Ангелина Заика, виолончелист из Детской школы искусств № 8 Фатхулла Ильясов, флейтист ДШИ № 1 Лев Камаев.

Среди вокалистов отметили ученицу челябинской Детской школы искусств № 12 Дарью Чеботаеву.

Этим летом победители конкурса отправятся в Международную творческую школу в Суздале.

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