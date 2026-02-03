В Историческом музее Южного Урала открылась выставка каслинского литья

Экспозицию дополнили архивными кадрами мастеров и процессом отливки

В Историческом музее Южного Урала сегодня, 3 февраля, открылась выставка каслинского художественного литья «Россия не продается!». Ее посвятили знаменитой скульптуре — образу нашего государства, который покорил международную выставку в Париже в 1900 году. Знаменитой фигуре «Россия» в этом году исполняется 130 лет. Помимо нее в экспозицию попали порядка 60 работ из фондов музея. Подробности узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Выставка рассказывает о развитии каслинского литья: его зарождении и основании Каслинского завода в 1746 году, расцвете уникального мастерства в середине XIX века и как скульпторы пришли к современным формам. Все экспонаты расположили в хронологическом порядке появления моделей — не самих отливок, это очень важно. Дело в том, что большая часть коллекции Исторического музея — это работы XX и XXI века, созданные по дореволюционным и советским чертежам. Например, сама фигура «Россия», представленная в челябинском музее, была отлита 20 лет назад — в этом году она, как и оригинальный шедевр, празднует юбилей. А та самая «Россия» скульптора Николая Лаверецкого, которую на всемирной выставке захотела выкупить французская сторона, сейчас экспонируется в Екатеринбурге.

«Скульптура „Россия“ более ста лет назад стала символом несгибаемого духа, безусловной любви к отечеству и тончайшего мастерства. Напомню, что в 2024 году в Каслях был открыт музей на базе отреставрированного полностью госпиталя, которому более 200 лет. Туда приезжает огромное количество посетителей, не только из Челябинской области, но и, конечно же, гостей Южного Урала. И вообще Касли являются городом-музеем под открытым небом», — отметила на открытии общественный деятель Ирина Текслер.





Самый старый экспонат — спичечница «Карлица», ее отлили в 1850-х годах. Как рассказала куратор выставки Анна Машарова, фигурка принадлежала крепостному Сучкову. Как-то его проиграли в карты, и он стал камердинером управляющего Кыштымскими заводами. Когда и как у него появилась «Карлица», неизвестно. Может быть, он был ею награжден за свою работу. После смерти Сучкова фигурка попала к его родственникам, а уже внучка работника передала скульптуру в музей. Примечательно, что эта работа еще отливает бронзой — она свидетельствует, что в середине XIX века мастера еще экспериментировали с разными технологиями и не пришли к постоянному использованию легендарной голландской сажи.





А вот еще один занятный экспонат. Экспедиция музея совершенно случайно нашла это садовое кресло в 50-х годах прошлого века в Кыштыме. Правда, не сохранилась информация — их обнаружили в знаменитом Белом доме или еще где.

«Вообще, изначально я засомневался, когда мне сказали, что выставка может пройти в Историческом музее, потому что скульптура — это тема нашего музея изобразительных искусств. Но выставка получилась такой, что она отражает именно историю: России, нашего края, каслинского литья. Здесь есть скульптуры Петра I, нашего крестьянского быта, народа. И это действительно история, история с большой буквы», — поделился министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.





Встречаются здесь знаменитые «Дон Кихот» и «Мефистофель», а есть и современные экспонаты — кактус, фигура хоккеиста, собачки.





Также на выставке сделали зону, где посетители могут познакомиться с процессом отливки. Все материалы привезли с Каслинского архитектурно-художественного завода. А вот архивные кадры с мастерами прошлого приехали на выставку из музея в Каслях.

«Мы можем говорить, что каслинское литье — это визитная карточка Южного Урала. И чтобы комплексно показать, что же собой представляет литье, мы обратились непосредственно на Каслинский завод. Там нам передали очень интересную серию экспонатов, которая позволяет прикоснуться к производственному процессу. Здесь можно проследить весь процесс, начиная от того, как выглядит руда, затем как поэтапно формируется образ, а венчает стенд знаменитая голландская сажа, секрет которой и позволяет каслинскому литью сквозь столетия оставаться произведениями искусства», — поделилась директор Исторического музея Полина Глинских.





Экспозиция «Россия не продается!» (0+) будет работать до 12 июля.