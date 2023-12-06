Путешествие на тук‑туке через всю страну стало рекордом России

Запись об этом официально появилась в Книге рекордов России

Путешественник Антон Кухта, который летом пересек Россию из Санкт-Петербурга во Владивосток на трискутере, попал в Книгу рекордов России. Трискутер — это трехколесный мотоцикл с кабиной, развивающий скорость 55 километров в час. На таких обычно развозят пиццу в странах Юго-Восточной Азии.

Примерно на середине пути мы перехватили Антона в Челябинске и расспросили, что за идея ехать на этом странном транспорте по трассам рядом с дальнобойщиками и зачем это все. Кухта оказался идеальным оптимистом и про все свои приключения, страшный грохот в кабине, ДТП, поломки, перегрев двигателя, случайные встречи и прочие дорожные неожиданности рассказывал весело, как анекдот.

«Ваш непокорный слуга был удостоен чести получить сертификат, подтверждающий рекорд, который звучит так: „Наименьшее время преодоления расстояния от Москвы до Владивостока в одиночном пробеге на трицикле“. Сами производители трискутера из Китая, когда узнали, что мы собираемся преодолеть на нем расстояние более 10 000 км, покрутили пальцем у виска и сказали: „Вы, русские, чокнутые», мол, транспорт предназначен для города, а не для дальняка. В итоге общими усилиями мы посрамили скептиков и сделали то, что никто не делал ранее», — написал в своем паблике Антон Кухта.

Расстояние примерно в 10 тысяч километров путешественник из Петербурга преодолел за 63 дня 9 часов 47 минут и 34 секунды, именно так зафиксировано в Книге рекордов России.