В Челябинск приехал путешественник на трискутере Антон Кухта

Этот путь — заявка в Книгу рекордов России

Антон Кухта предпринял путешествие через всю страну на самом странном транспорте — трискутере. Это крытый мотоцикл, который развивает скорость до 55 километров в час. Он едет из Санкт-Петербурга во Владивосток и сейчас остановился на несколько дней в Челябинске.

Трискутер — это крытый мотоцикл. Антон намерен проехать на нем 10 000 километров и установить таким образом рекорд России, потому что никто до сих пор этого не делал.

Антон ведет блог и подробно рассказывает, как складывается путешествие, чем примечательны города, через которые лежит его путь, как ведет себя его Мотылек (домашнее имя трискутера), сколько денег тратится ежедневно на еду и прочие дорожные расходы. Здесь нужно отметить, что путешественник максимально экономно расходует средства и часто ночует у гостеприимных подписчиков и друзей из мотосообщества.





«Говорят, 10 лет назад, увидев приближающийся Челябинск, жители метеорита ужаснулись. Не знаю, как тогда, но сейчас все не так уж и печально: центр вполне чистый и опрятный, бросается в глаза наличие разнообразных скульптур, арт-объектов и пространств. Брожу туда-сюда, выхожу к набережной реки Миасс, там набредаю на приятное местечко под названием Гастропарк, где наворачиваю дары вьетнамской кухни. Думал было покататься на близстоящем колесе обозрения, но кто я такой, чтобы смотреть на Челябинск свысока»,

— так изложил Антон сегодня свои впечатления о Челябинске.

Сегодня, 17 августа, в центре «Мой бизнес» путешественник устраивает встречу для подписчиков, расскажет о том, как за год стать тревел-блогером с 40 000 подписчиков и что это за сумасшедшая идея — ехать на трискутере по России. Начало в 17:00, вход по записи. Мы с Антоном тоже встретимся и подробно обо всем расспросим.