Антон Кухта предпринял путешествие через всю страну на самом странном транспорте — трискутере. Это крытый мотоцикл, который развивает скорость до 55 километров в час. Он едет из Санкт-Петербурга во Владивосток и сейчас остановился на несколько дней в Челябинске.
Трискутер — это крытый мотоцикл. Антон намерен проехать на нем 10 000 километров и установить таким образом рекорд России, потому что никто до сих пор этого не делал.
Антон ведет блог и подробно рассказывает, как складывается путешествие, чем примечательны города, через которые лежит его путь, как ведет себя его Мотылек (домашнее имя трискутера), сколько денег тратится ежедневно на еду и прочие дорожные расходы. Здесь нужно отметить, что путешественник максимально экономно расходует средства и часто ночует у гостеприимных подписчиков и друзей из мотосообщества.
Сегодня, 17 августа, в центре «Мой бизнес» путешественник устраивает встречу для подписчиков, расскажет о том, как за год стать тревел-блогером с 40 000 подписчиков и что это за сумасшедшая идея — ехать на трискутере по России. Начало в 17:00, вход по записи. Мы с Антоном тоже встретимся и подробно обо всем расспросим.