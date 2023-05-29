В Челябинске поставили спектакль для взрослых с механическими куклами

Премьера «Дон Жуана» в Театре кукол назначена на 2 июня

В Театре кукол им. Вольховского несколько месяцев готовили персонажей для нового спектакля: 14 сложнейших и необычных кукол. Лауреат премии «Золотая маска» и режиссер спектакля «Годунов» Александр Янушкевич ставит историю для взрослых, основанную на сюжете про Дон Жуана.

Причем спектакль держится не на какой-то конкретной исторической книге. Драматург Алексей Гончаренко объединил тексты Мольера, Байрона, Гольдони, Гофмана, Мериме в собственной инсценировке, соединяя плутовской роман, драму и трагедию в одном флаконе. Ключевые персонажи остались: сам Дон Жуан (актер), Сганарель, Командор и 7 влюбленных и брошенных женщин.



Удивительной будет сценография нового спектакля. Ни одной живой актрисы зритель на сцене не увидит. Все роли сыграют куклы, которыми никто не будет управлять. 14 разных кукол будут двигаться без участия актеров: летать, светиться, выезжать на сцену. Будет получеловек-полукукла Командор, частично залитый бетоном, превращающийся в статую.

«Нам захотелось поиграть в барокко и старинный механический театр. Мы с режиссером Александром Янушкевичем нафантазировали идею: хорошо, если будет один артист, а вокруг много механики, такие необычные обстоятельства. Дон Жуан, а вокруг него мир механических кукол: женщины, отец, ростовщик, Командор. Он один среди неживых кукол», — говорит Антон Болкунов, художник спектакля «Дон Жуан».

Это появление живого актера режиссер поясняет по-своему. Все дело в том, что нельзя определиться, положительный персонаж Дон Жуан или отрицательный.

«С одной стороны — внутренняя свобода Дон Жуана, его жизненные принципы помогают окружающим иначе взглянуть на жизнь, освободиться от навязанных схем поведения, с другой — он сам становится жертвой своих принципов, исповедующих полную свободу действий», — отмечает режиссер Александр Янушкевич.

Премьера взрослого спектакля «Дон Жуан» в Театре кукол состоится 2, 3 и 4 июня. Кроме того, показы назначены на 29 июня, 1 и 2 июля.

Возрастные ограничения спектакля 16+.