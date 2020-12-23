В краеведческом музее Копейска заработал онлайн-гид

Мультимедийный экскурсовод рассказывает подробные истории об экспонатах

Копейский краеведческий музей теперь дополнен виртуальной реальностью. Каждый гость музея может загрузить виртуального помощника и отправляться на прогулку по экспозициям в сопровождении ну очень эрудированного спутника. Приложение Artefact, внедренное музеем в рамках национального проекта «Культура» рассказывает слушателям подробную историю каждого экспоната, показывает тематические фотографии, а еще подсвечивает «точки интереса» – контент-поинты с информацией о предмете или контексте его создания. Например, Artefact станет незаменимым спутником в зале этнографии, где рассказывается история казачьего поселка Тугайкуль, предшественника Копейска. Рассматривать фрагменты казачьих изб, подворья и бытовых вещей с гидом гораздо интереснее. А еще мультимедийный помощник поделится с гостями выставки подробностями о Графском зале, где представлены мебель и предметы дворцового быта Петербурга и Гатчины.

Добавим, что Копейский музей стал третьим в Челябинской области, где внедрены мультимедийные технологии. Виртуальные экскурсии доступны в Историческом музее и в Краеведческом музее Сатки.