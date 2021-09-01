С 1 сентября в Челябинской области и по всей России начинает действовать программа «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 могут пройти регистрацию в специальном приложении «Госуслуги. Культура», оформить карту номиналом в 3000 «культурных» рублей и купить на эти виртуальные деньги билеты в театр или на выставку.


«Онегин», поэтическая симфония Молодежного театра

Областные учреждения культуры должны были сами регистрироваться в системе. К старту программы театры области уже загрузили свои афиши в приложение и подключили специальные терминалы. 

В Челябинске:
  • Театр оперы и балета,
  • Молодежный театр,
  • Областная филармония,
  • Детская филармония,
  • Кукольный театр им. Вольховского,
  • Камерный театр,
  • Театр драмы им. Наума Орлова,
  • «Манекен»,
  • НХТ.
И в области:
  • Златоустовский «Омнибус»,
  • Кукольный театр «Буратино», Магнитогорск,
  • Театр им. Пушкина, Магнитогорск,
  • Театр оперы и балета, Магнитогорск,
  • Консерватория им. Глинки, Магнитогорск,
  • Озерский театр «Наш дом».
Еще два театра — Театр современного танца и частный mini-театр проходят процедуру регистрации в системе. Челябинская филармония открыла продажи билетов по Пушкинской карте прямо в ночь на 1 сентября. Весь список событий в культурных учреждениях области есть в афише приложения и на сайте культура.рф.

Но не все школьники и студенты могут получить заветные «культурные» деньги через «Госуслуги». Чтобы зарегистрироваться в «Пушкинской» системе, нужно не только иметь подтвержденную запись на госуслугах, но и скачать приложение через App Store и Play Market (через сайт зарегистрироваться нельзя). Однако не все смартфоны имеют выход на эти площадки: например, гаджеты марки Huawei хоть и базируются на системе Android, но с 2019 года к маркетплейсу Google доступа не имеют. Пользователи таких смартфонов могут попробовать получить карту через сервис «Почта Банка» — единственного авторизованного банка при «Пушкинской карте». Для этого понадобится паспорт и СНИЛС.

Напомним, Пушкинская карта — инициатива Владимира Путина. В 2021 году каждому участнику программы будет зачислено по 3000 рублей, а в 2022 году — по 5000 рублей. Потратить их можно только на культурные события, зато в любом регионе страны.