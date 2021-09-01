В Челябинской области начала работать Пушкинская карта

Но не все ее смогут получить через приложение «Госуслуги»

С 1 сентября в Челябинской области и по всей России начинает действовать программа «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 могут пройти регистрацию в специальном приложении «Госуслуги. Культура», оформить карту номиналом в 3000 «культурных» рублей и купить на эти виртуальные деньги билеты в театр или на выставку.



«Онегин», поэтическая симфония Молодежного театра



Областные учреждения культуры должны были сами регистрироваться в системе. К старту программы театры области уже загрузили свои афиши в приложение и подключили специальные терминалы.

Театр оперы и балета,

Молодежный театр,

Областная филармония,

Детская филармония,

Кукольный театр им. Вольховского,

Камерный театр,

Театр драмы им. Наума Орлова,

«Манекен»,

НХТ.

Златоустовский «Омнибус»,

Кукольный театр «Буратино», Магнитогорск,

Театр им. Пушкина, Магнитогорск,

Театр оперы и балета, Магнитогорск,

Консерватория им. Глинки, Магнитогорск,

Озерский театр «Наш дом».

В Челябинске:И в области:Еще два театра — Театр современного танца и частный mini-театр проходят процедуру регистрации в системе. Челябинская филармония открыла продажи билетов по Пушкинской карте прямо в ночь на 1 сентября. Весь список событий в культурных учреждениях области есть в афише приложения и на сайте культура.рф.

Но не все школьники и студенты могут получить заветные «культурные» деньги через «Госуслуги». Чтобы зарегистрироваться в «Пушкинской» системе, нужно не только иметь подтвержденную запись на госуслугах, но и скачать приложение через App Store и Play Market (через сайт зарегистрироваться нельзя). Однако не все смартфоны имеют выход на эти площадки: например, гаджеты марки Huawei хоть и базируются на системе Android, но с 2019 года к маркетплейсу Google доступа не имеют. Пользователи таких смартфонов могут попробовать получить карту через сервис «Почта Банка» — единственного авторизованного банка при «Пушкинской карте». Для этого понадобится паспорт и СНИЛС.

Напомним, Пушкинская карта — инициатива Владимира Путина. В 2021 году каждому участнику программы будет зачислено по 3000 рублей, а в 2022 году — по 5000 рублей. Потратить их можно только на культурные события, зато в любом регионе страны.