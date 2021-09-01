С 1 сентября в Челябинской области и по всей России начинает действовать программа «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 могут пройти регистрацию в специальном приложении «Госуслуги. Культура», оформить карту номиналом в 3000 «культурных» рублей и купить на эти виртуальные деньги билеты в театр или на выставку.
«Онегин», поэтическая симфония Молодежного театра
Областные учреждения культуры должны были сами регистрироваться в системе. К старту программы театры области уже загрузили свои афиши в приложение и подключили специальные терминалы.В Челябинске:
- Театр оперы и балета,
- Молодежный театр,
- Областная филармония,
- Детская филармония,
- Кукольный театр им. Вольховского,
- Камерный театр,
- Театр драмы им. Наума Орлова,
- «Манекен»,
- НХТ.
- Златоустовский «Омнибус»,
- Кукольный театр «Буратино», Магнитогорск,
- Театр им. Пушкина, Магнитогорск,
- Театр оперы и балета, Магнитогорск,
- Консерватория им. Глинки, Магнитогорск,
- Озерский театр «Наш дом».
Но не все школьники и студенты могут получить заветные «культурные» деньги через «Госуслуги». Чтобы зарегистрироваться в «Пушкинской» системе, нужно не только иметь подтвержденную запись на госуслугах, но и скачать приложение через App Store и Play Market (через сайт зарегистрироваться нельзя). Однако не все смартфоны имеют выход на эти площадки: например, гаджеты марки Huawei хоть и базируются на системе Android, но с 2019 года к маркетплейсу Google доступа не имеют. Пользователи таких смартфонов могут попробовать получить карту через сервис «Почта Банка» — единственного авторизованного банка при «Пушкинской карте». Для этого понадобится паспорт и СНИЛС.
Напомним, Пушкинская карта — инициатива Владимира Путина. В 2021 году каждому участнику программы будет зачислено по 3000 рублей, а в 2022 году — по 5000 рублей. Потратить их можно только на культурные события, зато в любом регионе страны.