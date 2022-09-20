Прогулка с Владимиром Хомяковым внутри органа

Сегодня, 20 сентября, в Челябинске стартует фестиваль «Джаз на большом органе+»

— Забирайтесь по лесенке. Она закреплена надежно, не волнуйтесь. Здесь можно взяться за деревянную ручку. Аккуратно. Вот эти трубы, которые у вас под правой рукой, — осторожно, пожалуйста.

— комментирует Владимир Хомяков.



«Это кажется, что здесь тесно. Но на самом деле у нашего органа очень умная конструкция и есть хороший доступ почти к любому месту. Не реже чем раз в месяц я поднимаюсь сюда, чтобы проверить, что все в порядке, и, если что, принять меры. История знает массу экспериментов с устройством органа. Но этот инструмент изготовлен принципиально так же, как делали мастера триста лет назад. Его конструкция в точности соответствует механике, принципам изготовления труб, которые выдержаны в классических инструментах костелов и лучших органных залов Европы»,

— поясняет Владимир Хомяков.



Вот такая железная деталь переломилась пополам в ночь последнего концерта на Алом поле