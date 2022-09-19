С 20 по 23 сентября в Челябинске в девятый раз состоится фестиваль «Джаз на большом органе». Это единственный в мире органный фестиваль, посвященный джазу. В этом году специально «Почта России» выпустила посвященную «Джазу на большом органе» памятную почтовую открытку и штемпель.
В программе форума четыре концерта в Зале органной и камерной музыки «Родина», 15 исполнителей, 8 инструментов. Музыканты не ограничивают себя строгими рамками, что позволит им раскрыть поистине необъятные возможности органа.
В числе участников фестиваля этнооркестр Виталия Владимирова Alpha & Co из Екатеринбурга, в арсенале которого экзотические инструменты со всего мира: поющие чаши, калимбы, барабаны, ситар, диджериду. С органистом Владимиром Хомяковым выступит саксофонист Игорь Паращук — оба музыканта имеют устоявшуюся репутацию высоких профессионалов в мире академической и джазовой музыки. На сцену Зала камерной и органной музыки «Родина» выйдет и челябинская арт-группа уникального композитора Льва Гутовского Новый художественный ансамбль.
На фестиваль приглашены молодая победительница конкурса «Синяя птица», композитор, многократный лауреат международных состязаний молодых органистов Стефанида Ермолаева (Москва) и знаменитый органист Владимир Магалашвили (Россия — Германия) и инструментальный ансамбль «ПИПЛ ТРИО» из Москвы — это проект экспериментальной импровизационной музыки, где саксофонист, альтист и ударник выступают одновременно в качестве авторов и исполнителей.
Впервые за свою историю получит собственную почтовую открытку и памятный штемпель и наш фестиваль. Штемпель и открытку украсит эмблема «Джаза на большом органе» — слон с хоботом в виде органных труб.
«Играть джаз на классическом органе — все равно что заставлять слона танцевать. Инструмент „сопротивляется“ жанру, поэтому музыкантов, которые делают это убедительно, в мире достаточно мало», — поясняет историю эмблемы автор и художественный руководитель фестиваля Владимир Хомяков.
Фестиваль завершится гала-концертом в Зале органной музыки «Родина» 23 сентября.
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