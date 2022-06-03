Здание ГЭС «Пороги» отремонтируют к 2024 году Саткинский краеведческий музей получил на это 5 миллионов грантовых рублей из Фонда Потанина







Проект первого этапа реконструкции сотрудники Саткинского музея отправили в Фонд Потанина, там как раз запустился новый грантовый конкурс «Индустриальный эксперимент», в рамках программы «Музей без границ». Музеи, некоммерческие общественные организации со всей России могут получить деньги на ревитализацию (то есть наполнение новыми смыслами) объектов индустриального наследия.



В начале июня итоги конкурса подвели и проект из Челябинской области попал в список из 17 победителей! На реконструкцию уникального индустриального объекта под Саткой выделят 5 миллионов рублей. Эти средства, по словам директора музея, Татьяны Титовой, потратят на инженерно-технические исследования силовых конструкций здания, заменят напольное покрытие и вставят оконные блоки.



По условиям грантовой поддержки, работы должны быть проведены до 30 мая 2024 года.







Напомним, ГЭС «Пороги» — объект культурного и исторического наследия регионального значения. Долгие годы станция функционировала, но в 2017 году постройки признаны аварийным и опасными, а у саткинского муниципалитета, на балансе которого значится памятник, средств на реконструкцию нет. В разные сезоны на базе технического здания ГЭС планировали сделать музей, фестивальную площадку и даже лабораторную станцию университета.



Сумма в пять миллионов рублей поможет привести в порядок само здание, однако целиком ГЭС требует куда более значительных вливаний. Пять объектов на территории охраняемого объекта нуждаются в реконструкции, восстановлении и полноценном ремонте, включая саму стену плотины. Грантовая помощь Фонда Потанина лишь первый шаг большого пути.



Судьбу «Порогов» обсуждали в рамках Биеннале современного искусства, чьи художественные резиденции расположены в Сатке на постоянной основе. Круглый стол по проектам и перспективам реконструкции собирали и в Челябинске, с участием комитета по охране культурного наследия, волонтерского движения «Том Сойер Фест» и даже русско-немецкого дома. А еще в 2021 году журналист Наталья Исакова с поддержкой саткинских предприятий и администрации Осенью 2021 года Саткинский краеведческий музей совместно с техническими специалистами подготовил проект реконструкции здания электростанции ГЭС «Пороги». Сейчас старинный объект культурного наследия признан опасным и недоступен туристам. Однако сотни людей ежедневно приезжают сюда посмотреть на ГЭС, а кое-кто пытается пробраться и внутрь технического помещения. В старинном здании проваливается пол, а состояние конструктивных элементов остается неизвестным.Проект первого этапа реконструкции сотрудники Саткинского музея отправили в Фонд Потанина, там как раз запустился новый грантовый конкурс «Индустриальный эксперимент», в рамках программы «Музей без границ». Музеи, некоммерческие общественные организации со всей России могут получить деньги на ревитализацию (то есть наполнение новыми смыслами) объектов индустриального наследия.В начале июня итоги конкурса подвели и проект из Челябинской области попал в список из 17 победителей! На реконструкцию уникального индустриального объекта под Саткой выделят 5 миллионов рублей. Эти средства, по словам директора музея, Татьяны Титовой, потратят на инженерно-технические исследования силовых конструкций здания, заменят напольное покрытие и вставят оконные блоки.По условиям грантовой поддержки, работы должны быть проведены до 30 мая 2024 года.Напомним, ГЭС «Пороги» — объект культурного и исторического наследия регионального значения. Долгие годы станция функционировала, но в 2017 году постройки признаны аварийным и опасными, а у саткинского муниципалитета, на балансе которого значится памятник, средств на реконструкцию нет. В разные сезоны на базе технического здания ГЭС планировали сделать музей, фестивальную площадку и даже лабораторную станцию университета.Сумма в пять миллионов рублей поможет привести в порядок само здание, однако целиком ГЭС требует куда более значительных вливаний. Пять объектов на территории охраняемого объекта нуждаются в реконструкции, восстановлении и полноценном ремонте, включая саму стену плотины. Грантовая помощь Фонда Потанина лишь первый шаг большого пути.Судьбу «Порогов» обсуждали в рамках Биеннале современного искусства, чьи художественные резиденции расположены в Сатке на постоянной основе. Круглый стол по проектам и перспективам реконструкции собирали и в Челябинске, с участием комитета по охране культурного наследия, волонтерского движения «Том Сойер Фест» и даже русско-немецкого дома. А еще в 2021 году журналист Наталья Исакова с поддержкой саткинских предприятий и администрации сняла документальный проект «Новое железо Урала», в котором с помощью экспертов попыталась найти новые смыслы и основу для культурного и экономического подъема горнозаводских территорий.

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