Осенью 2021 года Саткинский краеведческий музей совместно с техническими специалистами подготовил проект реконструкции здания электростанции ГЭС «Пороги». Сейчас старинный объект культурного наследия признан опасным и недоступен туристам. Однако сотни людей ежедневно приезжают сюда посмотреть на ГЭС, а кое-кто пытается пробраться и внутрь технического помещения. В старинном здании проваливается пол, а состояние конструктивных элементов остается неизвестным.
Проект первого этапа реконструкции сотрудники Саткинского музея отправили в Фонд Потанина, там как раз запустился новый грантовый конкурс «Индустриальный эксперимент», в рамках программы «Музей без границ». Музеи, некоммерческие общественные организации со всей России могут получить деньги на ревитализацию (то есть наполнение новыми смыслами) объектов индустриального наследия.
В начале июня итоги конкурса подвели и проект из Челябинской области попал в список из 17 победителей! На реконструкцию уникального индустриального объекта под Саткой выделят 5 миллионов рублей. Эти средства, по словам директора музея, Татьяны Титовой, потратят на инженерно-технические исследования силовых конструкций здания, заменят напольное покрытие и вставят оконные блоки.
По условиям грантовой поддержки, работы должны быть проведены до 30 мая 2024 года.
Напомним, ГЭС «Пороги» — объект культурного и исторического наследия регионального значения. Долгие годы станция функционировала, но в 2017 году постройки признаны аварийным и опасными, а у саткинского муниципалитета, на балансе которого значится памятник, средств на реконструкцию нет. В разные сезоны на базе технического здания ГЭС планировали сделать музей, фестивальную площадку и даже лабораторную станцию университета.
Сумма в пять миллионов рублей поможет привести в порядок само здание, однако целиком ГЭС требует куда более значительных вливаний. Пять объектов на территории охраняемого объекта нуждаются в реконструкции, восстановлении и полноценном ремонте, включая саму стену плотины. Грантовая помощь Фонда Потанина лишь первый шаг большого пути.
Судьбу «Порогов» обсуждали в рамках Биеннале современного искусства, чьи художественные резиденции расположены в Сатке на постоянной основе. Круглый стол по проектам и перспективам реконструкции собирали и в Челябинске, с участием комитета по охране культурного наследия, волонтерского движения «Том Сойер Фест» и даже русско-немецкого дома. А еще в 2021 году журналист Наталья Исакова с поддержкой саткинских предприятий и администрации сняла документальный проект «Новое железо Урала», в котором с помощью экспертов попыталась найти новые смыслы и основу для культурного и экономического подъема горнозаводских территорий.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня