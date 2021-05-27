Алексей Пелымский: «Концертным залом мирового уровня губернатор впишет себя в историю»

Директор Челябинской филармонии поделился своими впечатлениями от обращения Алексея Текслера к Законодательному собранию

«Развитию культуры сейчас уделяется такое внимание, как никогда. Пожалуй, для меня это было самым важным в обращении губернатора. Анонсированное строительство Концертного зала — это прорыв в музыкальной жизни города и области. Уникальным событием станет и реконструкция Детской филармонии. Эти проекты поднимают престиж Челябинской области не только как промышленного, но и культурного региона, повышают его инвестиционную привлекательность.

Сложно представить город-миллионник без современного концертного зала. Мы говорим об этом много лет! Помню, разговоры о том как необходим такой зал городу, шли, когда еще я был студентом. Прошло тридцать лет — и ситуация сдвинулась, наконец, с мертвой точки, возникло чувство уверенности, что проект будет осуществлен.

Мы видим, как губернатор последовательно решает стратегические задачи в области культурного развития. Создан Большой симфонический оркестр Челябинской области, этим Алексей Текслер уже вписал себя в историю региона. Если губернатор построит современный акустический концертный зал, он, можно сказать, при жизни поставит себе памятник.

Это будет уникальная концертная площадка, которая может принимать как камерных и академических исполнителей разных составов (от небольшого инструментального ансамбля до большого концертного симфонического оркестра), так и эстрадные проекты благодаря своим уникальным техническим параметрам. Выступать здесь смогут музыканты мирового, топового уровня. 21 января 2022 года мы с Большим симфоническим оркестром будем выступать в столичном «Зарядье» вместе с Аидой Гарифуллиной, это звезда, равная Анне Нетребко, Хибле Гирзмава. Этих оперных див мы сможем пригласить и на открытие нашего концертного зала, который по акустическим и техническим характеристикам ничуть не будет уступать залу в «Зарядье».

Я пока не могу судить о сроках строительства, но уверен, что мы на этот раз обгоним Екатеринбург, который тоже думает о необходимости зала такого уровня. Потому что у нас есть воля губернатора".