В Челябинске на новогодней вечеринке покажут новое уральское кино

На встрече соберутся кинодокументалисты и кинолюбители

В подвальчике студии-театра «Манекен» 23 декабря соберутся фанаты кино и кинодокументалисты из Челябинска. Праздник уже стал ежегодным и традиционным событием. Зрители и те, кто занимается производством кино, собираются на одной площадке, знакомятся, смотрят новые фильмы, трейлеры и строят планы на будущее.

Вечеринка идет почти по расписанию. Сначала что-то вроде капустника: когда рассказывают о важных новостях киноиндустрии, показывают короткие киноэтюды о тех, кто двигает всю эту киношную махину на Южном Урале. А потом начинается самое интересное. В рубрике Work in progress на экране показывают трейлеры и наброски новых фильмов, работа над которыми только начинается или уже идет. А потом в рубрике «Снято» представляют законченные фильмы, которые сделаны в Челябинске или челябинцами. Это и короткометражки, и документалки, и анимационные проекты.

«Самое классное — наблюдать, как работы и авторы переходят из категории „ворка“ в категорию „снято“. В этом году у нас есть сразу несколько таких фильмов», — рассказывает Мария Онипкина, куратор и организатор кино-новогодней ночи.

Например, можно будет увидеть документалку «Импульс музыки» о бакальских рок-музыкантах или игровой фильм о ЧГИКе и его обитателях «Это зачетно». Несколько работ за год до рубрики «снято» не дошли, но и не застряли на этапе идеи. Из самых любопытных — пилотная серия «Маленьких историй», анимационного сериала о Васе — мальчике, путешествующем во времени.

Стать участником кино-новогодней вечеринки может любой желающий, нужно только купить билет, чтобы организаторы могли всех обеспечить мандаринами и праздничными напитками. Мероприятие состоится 23 декабря с 19:00. И рассчитано на участников старше 18 лет.