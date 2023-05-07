Праздничное граффити ко Дню Победы появилось в Челябинске

Где можно увидеть новую работу Тимура Абдуллаева

Челябинский художник Тимур Абдуллаев ко Дню Победы нарисовал яркий тематический арт. Изображение девушки с голубями и надписью «Помним и гордимся» появилось на подстанции во дворе дома № 40 по улице 40-летия Победы. Фотографии работы Тимур опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Завершил мощнейший подарок родному Челябинску. Стритарт в честь дня Великой Победы в рамках проекта „Яркий Город 74“. С наступающим праздником! Ура!»— написал Тимур Абдуллаев.

Ранее не менее красочной открыткой художник поздравил жительниц Челябинска с 8 Марта — во дворе дома № 110 по улице Кирова он изобразил красивую девушку с цветком в волосах и с яркой птицей.