9 Мая в Челябинске удалось: День Победы отметили парадами и танцами, песнями и торжественным возложением цветов, памятными акциями и веселым концертом на набережной, участие в котором приняли столичные звезды Сергей Безруков и Полина Гагарина.
В течение дня жители Челябинска гуляли по праздничному городу, пробовали солдатскую кашу, любовались на ретро- и военную технику, слышали и говорили много теплых слов в адрес ветеранов. Финал празднования пришелся на вечер, когда в 19:00 на набережной у Торгового центра стартовал концерт для всего города.
Ведущими праздника выступили очаровательная Марина Гез, актриса Камерного театра и звезда эфира ОТВ, и столичная знаменитость Сергей Безруков. Впрочем, позже, Безруков сменил пиджак на кожаную куртку и исполнил несколько патриотических и яростных песен из репертуара Высоцкого и шлягеры военных лет. Особо трогательным было выступление детского хора и солистов МВД: со сцены прозвучал хит Басты «Сансара», переложенный на детские голоса. Не обошлось и без хита «Встанем».
Короткую паузу в музыкальном концерте взял губернатор Алексей Текслер, который поздравил челябинцев с Днем Победы.
Завершилось шоу выступлением Полины Гагариной и традиционным фейерверком на набережной. Яркие залпы цветных огней разукрашивали небо в течение 10 минут.
Мэр Челябинска поблагодарила за праздник организаторов, творческие коллективы, службы безопасности и даже представителей транспорта.
«Наш город достойно отметил 9 Мая. Более 100 тысяч челябинцев посетили площадки празднования Дня Победы. Выражаю отдельную признательность за охрану общественного порядка сотрудникам силовых ведомств, частным охранным предприятиям, добровольным народным дружинам и казакам. Благодаря вам все мероприятия в Челябинске прошли без происшествий. Слова благодарности нашим транспортникам, которые доставили челябинцев по домам после салюта. И, конечно же, дорожным подрядчикам и коммунальным службам, которые оперативно наводят в городе порядок после праздничных мероприятий», — подчеркнула Наталья Котова.
Самые важные, трогательные и милые моменты Дня Победы — в нашем репортаже.
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