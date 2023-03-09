В Челябинске неподалеку от Законодательного собрания области (двор дома 110 на улице Кирова) появился праздничный стрит-арт.
«Поздравляю всех женщин Южного Урала с праздником! Будьте счастливы и любимы! Здоровья, тепла, всего-всего!» — написал в соцсетях автор работы Тимур Абдуллаев.
Девушка с задумчивым выражением лица на темно-синем фоне выглядит слегка встревоженной, хоть и с цветком в волосах, но в целом пространство во дворе дома становится, безусловно, ярче. Тимур Абдуллаев — один из самых плодовитых и известных граффити-художников: он рисовал музыканта Nilettо в Челябинске, Виктора Цоя, Мону Лизу, картины Пабло Пикассо, Густава Климта, Сальвадора Дали, Джека Веттриано (в Южноуральске) и еще множество муралов.
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