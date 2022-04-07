Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов стал участником шоу «Талант» от телеканала «Пятница». На сцене киностудии «Амедиа» в Москве Альберт спел перед ведущими передачи Клавой Кокой и Романом Каграмановым.
У Альберта отличные вокальные данные, он учился в консерватории, но ради семьи бросил учебу и сейчас работает в челябинском автосервисе. В свободное время мужчина поет русские народные песни и записывает ролики для «ТикТока». Видео Альберта набирают тысячи просмотров и сотни комментариев.
После дебюта в Сети Альберта даже приглашали выступить в Челябинской филармонии, а министр культуры Челябинской области наградил его за композицию «Оренбургский платок».
Но на этом Альберт не планирует останавливаться. Он отправил заявку на участие в новом шоу телеканала «Пятница», и спустя два месяца его пригласили на съемки. Теперь у Альберта есть шанс выиграть главный приз телеканала — миллион рублей. Победителей шоу определит голосование зрителей.
«Это очень красивое шоу, его стоит увидеть. Участвовать в съемках мог каждый желающий. Конкурсанты должны были опубликовать ролик, демонстрирующий их таланты, по которому жюри выбирало участников. Мне повезло, я попал в отборочный тур», — рассказывает Альберт Галимов.
Шоу с участием Альберта Галимова выйдет в эфир телеканал «Пятница» 8 апреля.