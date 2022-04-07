Поющий шиномонтажник из Челябинска выступил перед Клавой Кокой

Альберта Галимова пригласили на федеральное шоу. Он может выиграть миллион рублей

Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов стал участником шоу «Талант» от телеканала «Пятница». На сцене киностудии «Амедиа» в Москве Альберт спел перед ведущими передачи Клавой Кокой и Романом Каграмановым.



У Альберта отличные вокальные данные, он учился в консерватории, но ради семьи бросил учебу и сейчас работает в челябинском автосервисе. В свободное время мужчина поет русские народные песни и записывает ролики для «ТикТока». Видео Альберта набирают тысячи просмотров и сотни комментариев.

После дебюта в Сети Альберта даже приглашали выступить в Челябинской филармонии, а министр культуры Челябинской области наградил его за композицию «Оренбургский платок».

Но на этом Альберт не планирует останавливаться. Он отправил заявку на участие в новом шоу телеканала «Пятница», и спустя два месяца его пригласили на съемки. Теперь у Альберта есть шанс выиграть главный приз телеканала — миллион рублей. Победителей шоу определит голосование зрителей.

«Это очень красивое шоу, его стоит увидеть. Участвовать в съемках мог каждый желающий. Конкурсанты должны были опубликовать ролик, демонстрирующий их таланты, по которому жюри выбирало участников. Мне повезло, я попал в отборочный тур», — рассказывает Альберт Галимов.

Шоу с участием Альберта Галимова выйдет в эфир телеканал «Пятница» 8 апреля.

