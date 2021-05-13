Поющий шиномонтажник из Челябинска выступил на сцене органного зала

На концерт Альберта Галимова пришли его родители и представители министерства культуры

12 мая в рамках концерта «О чем поют мужчины» на сцену челябинского органного зала «Родина» вышел Альберт Галимов, поющий шиномонтажник, звезда «ТикТока». Музыкант исполнил три народные песни и получил пуховый платок, который передала ему в подарок министр культуры Оренбургской области.

Напомним, сувенир достался Альберту за трогательное исполнение одноименной песни, запись которой выложили в соцсеть еще в феврале. Собственно, этот хит и сделал Альберта знаменитым — на его аккаунт подписались тысячи человек, а челябинский министр культуры Алексей Бетехтин устроил музыканту прослушивание и, в результате, концерт на большой сцене.

Вечер 12 мая в органном зале стал для Альберта первым выходом на публику со времен студенчества. Он волновался, но был очень рад поддержке зрителей и —главное — своей мамы. Родители певца специально приехали из Кунашака. Кстати, пуховый платок артист подарил маме.