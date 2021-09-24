В Челябинске поющий шиномонтажник вместе с финалистом «Битвы хоров» сняли клип

Клип называется «Зина», и он про любовь к продавщице

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Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов продолжает свою музыкальную карьеру. Альберт вместе с финалистом шоу «Битва хоров» Владом Маслаковым записали сингл «Зина» и сняли на него клип. Релиз сингла в конце сентября.



Альберт Галимов — известный TikTok-блогер. Челябинец завоевал популярность, выкладывая в сеть видео, где он на рабочем месте в шиномонтажке поет русские народные песни. Исполнителю 36 лет, он учился в консерватории, но бросил учебу ради семьи. С тех пор работает не по специальности.

Альберт и Владислав познакомились на студии звукозаписи. Послушав голос певца, Владислав предложил Альберту коллаборацию.

«У меня лежал текст позитивной и комичной песни. Мы её написали вместе с Александрой Дедовой год назад. И я искал, кто может исполнить сингл. Познакомившись с Альбертом, мне показалось, что ему это песня отлично подойдет, и предложил записать дуэт», — рассказал Влад Маслаков.

Песня посвящена продавщице. По сюжету, в девушку влюбляется главный герой, зайдя к ней в магазин за сосисками. Роль влюбленного сыграл Альберт. Съемки клипа проходили в магазине и на шиномонтажке. «Но это была не та шиномонтажка, где работает Альберт», — объяснил Влад.

В сеть трек и клип опубликуют 30 сентября. Сингл можно будет найти на всех официальных музыкальных площадках.