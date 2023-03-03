Появились снимки расписанного купола храма Александра Невского

Художники из Санкт‑Петербурга восстанавливают историческую роспись купола

Сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области сфотографировали для истории ход реставрационных работ в храме Александра Невского на Алом поле. Публикуем кадры, сделанные заместителем директора архива Николаем Антипиным.

«Купольную роспись делают художники из Санкт-Петербурга. Это компания „Ренессанс-Реставрация“, мастера которой расписывали храмы и реставрировали объекты культурного наследия в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде…» — рассказала Первому областному информагентству Вера Шпак, помощник настоятеля храма отца Бориса Кривоногова по вопросам реставрации.

Как пояснила Вера Петровна, сейчас художники восстанавливают историческую роспись храма Александра Невского, созданную учениками Виктора Васнецова. Эти фрески и росписи десятилетиями скрывал плотный слой штукатурки. Когда эта работа будет закончена, приступят к новым живописным произведениям в приделах, которые не были расписаны с момента постройки. Эскизы новых сюжетов уже официально утверждены. Уцелевшая храмовая роспись составляет примерно 30—40 процентов от общего объема настенной живописи.

По проекту все реставрационные работы должны быть завершены к концу 2024 года.